【死因研訊】裝修工胸口痛通波仔後亡死因研訊　家屬指醫生未有清楚解釋心電圖

▲ 死者妻子楊婉綠（右）今於死因庭作供。（梁錦麟攝）

52歲裝修工因胸口痛前往法國醫院求診，醫生指其未有大礙，未有依其要求入院。裝修工即晚回家後抽搐及失去知覺，被送往伊利沙伯醫院進行「通波仔」手術，約兩周後因心臟驟停死亡，死因庭今（13日）展開聆訊。死者妻子供稱，當晚有醫生指死者因患有感冒，需要入住單人病房。惟死者同意入住後，死者妻子指醫生稱「貴就唔好住」，並撰寫轉介信及處方藥物予死者。死者妻子投訴醫生未有清楚解釋心電圖結果，令死者未能及時安排適當治療。

死者呂培常，終年52歲，生前任職裝修工。2019年12月17日凌晨因胸口痛前往法國醫院求診，其間疑因醫生稱無大礙後未有入院。死者當晚回家後出現抽搐，送院其間失去知覺，延至2020年1月3日不治，死因為心臟驟停，腦部缺氧及多個器官衰竭。

死者妻子楊婉綠作供稱，兩人育有1子1女，死者在事發前患有高血壓，需服用血壓藥及心臟科藥物，未有煙酒習慣。

楊指，2019年12月17日凌晨12時許，死者於家中稱胸口痛，她遂建議電召救護車，惟遭死者拒絕，兩人遂乘坐的士前往法國醫院求診。到達後由醫生朱琦昌面診，朱查看死者心電圖後稱死者沒有問題。

楊指曾問及死者是否需要入院，並在朱詢問下確認死者有購買保險。朱遂指「咁咪入院」，並指由於死者有感冒，需要入住單人病房，住院費為每晚3,900元，並在楊詢問下表示沒有更便宜病房。死者遂同意入住單人病房，惟朱稱「貴就唔好住」。

楊指，朱其後撰寫轉介信予死者翌日求診專科醫生，同時向他處方藥物。朱亦向楊確認死者屬感冒，心電圖顯示死者沒有問題。楊續供稱，面診期間朱曾稱「有保險嫌咩貴」、「無咩事（死者），住就住，唔住就返屋企啦」。

楊指，兩人遂於凌晨2時許返回住所，楊指死者服藥後出現抽搐，其後送往伊利沙伯醫院急救，死者最終於2020年1月3日不治。楊投訴朱未有清楚解釋心電圖結果，令死者未能及時安排適當治療。

▲ 死者兒子呂耀鈞（右）今於死因庭作供。（梁錦麟攝）

死者兒子呂耀鈞供稱，父母在當日凌晨到法國醫院求醫後回家，當時呂正準備睡覺，惟聽到拍床板聲音後看見死者抽搐，於是報警求助，對方要求呂替死者進行心外壓。

呂供稱，死者登上救護車後已沒有知覺，當晚進行「通波仔」手術後仍然昏迷，兩天後轉至心臟科深切治療部。呂續指，醫生指死者死因是心臟驟停，腦部缺氧及多個器官衰竭。

時任法國醫院醫生朱琦昌供稱，醫療報告顯示死者當日因胸口痛求診，但未有心悸及頭暈，有少許上呼吸道感染病徵。朱指，當時心電圖顯示死者未有明顯急性缺氧，他亦與死者家人解釋心電圖，並表示這是初步檢查，建議死者入院。

朱續指，家屬起初同意入院，惟因死者有呼吸道感染病徵，須入住較昂貴的單人房，因而作罷。朱指於凌晨2時許曾撰寫入院信，惟醫療助理隨後告知死者決定不入院。

死因裁判官質疑報告中部分內容是當時醫療紀錄中未有記載，包括朱向家屬解釋心電圖及建議死者入院等。朱同意這是新加入至報告內，又指這是恆常工作，若每個病人都作紀錄會浪費許多時間。

聆訊明（14日）續。

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記者：梁錦麟