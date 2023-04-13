【移民遺孤】子女移民遺年紀老邁父母在港　7成獨居長者陷社交孤立及抑鬱

近年，香港社會經歷各種變化，不少年輕一代選舉移民他方尋找新的生活。長者面對子女移居他方，除了內心百感交集，生活亦面臨各種轉變。長者們除了需得社會各方不同的機構提供支援外，更重要的是子女的溝通及關懷。

香港基督教服務處（服務處）於2022年11月至2023年2月期間進行「留港長者狀況及服務需要調查」，以問卷調查方式訪問203位長者，發現近四成（36.0%）受訪長者有子女在2020年或以後移民，當中超過六成（63.0%）移民子女更是長者的「最主要照顧者」。調查亦顯示，相對沒有子女移民的長者，「留港長者」在社交情況及情緒健康均出現顯著惡化。

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83歲的李婆婆育有6名子女，過往與三女兒鄒女士同住，但鄒女士於2022年底移民新加坡，李婆婆自此獨居。鄒女士在移民前曾協助李婆婆減低家居風險，例如把家居煤氣爐更換為電磁爐，亦教導李婆婆使用視像通話，以便在移民後能保持聯絡。

自鄒女士移民後，李婆婆需自行覆診及處理生活事務，例如繳交水電雜費等。現時，長者中心職員及會員會定期關顧及慰問李婆婆。對於女兒移民，李婆婆雖感不捨及失去依靠，但亦為女兒有新生活感欣慰。她說：

我希望自己能保持健康，以便自我照顧，同時亦期望在一些生活瑣事獲得協助，例如維修家居。

另一個個案為72歲的劉婆婆與75歲的温伯伯。兩人為同住夫妻，温伯伯有輕度認知功能障礙，劉婆婆則行動不便需使用輪椅。2021年1月，他們的獨生女兒温女士移民澳洲。

温女士在移民前積極與醫務社工、離院支援服務社工、長者中心社工等聯絡，安排各項家居照顧服務，以支援兩老在港生活。移民後，温女士亦每日與兩老作視像通話，同時繼續與支援兩老的社福機構職員保持密切溝通。温女士更會定期為兩老在網上訂購生活必需品，並拜託在港好友定期慰問兩老。對於温女士移民，劉婆婆認為能夠以視像了解女兒在外地的生活便較安心。

雖然温女士對兩老有充份照顧安排，但她說：「我希望社區能更有多為我的父母這類長者而設的支援服務，例如增加社交機會及提醒騙案等，為他們的生活注入正能量。」

香港基督教服務處順利長者鄰舍中心中心主任翁偉承表示：「『留港長者』人數有上升趨勢，有必要為這群長者提供專門的服務，協助他們適應子女移民後的生活。

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責任編輯︰王明芳