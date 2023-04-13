【跨境生】學校復活節假後陸續取消跨境生網課安排　缺席個案必須呈報

▲ 大部分內地跨境生已於2月恢復來港上課。（資料圖片）

香港與內地已於2月初恢復全面通關，內地跨境學生自2月8日起分階段恢復來港上課，教育局早前宣布，學校為跨境生提供實時網上課堂或其他在家學習模式的過渡安排，將於學校復活節假期後分階段取消。教育局提醒，如跨境生沒有按時回校上課，會被視為缺課，中、小學必須準時呈報，幼稚園生長期缺席會被扣減相關學資助。

教育局於上月底發出通告表示，根據2月22日蒐集資料，大部分跨境生已恢復跨境回港上課，只有小部分跨境生仍透過學校安排留在內地家中學習。局方審視跨境學生復課後的通關情況、交通安排和學校實際運作等，經與學界商討後，宣布學校復活節假期後，所有中學、小學及特殊學校（包括中學部及小學部），將毋需繼續為跨境生提供實時網課或其他在家學習模式的過渡安排； 5月2日起，所有幼稚園將無需繼續為跨境學生提供在家學習資源和活動的過渡安排。

教育局指，跨境生在家學習過渡安排完結後，原則上，跨境生將不能再透過實時網上課堂或其他在家學習模式留在內地家中學習，如跨境生沒有按時回校上課，會被視為缺課。按教育局機制，不論學生缺席原因為何，中、小學校長必須在學生連續缺課的第7天，向教育局呈報個案，不能延誤，並啟動既有機制支援學生。幼稚園則須向教育局通報學生「無故或在可疑情況下缺課」的個案，參加幼稚園教育計劃的幼稚園跨境生，如整月缺課，教育局不會發放該學童該月的資助，學童家長須向幼稚園，全費繳交未扣減政府資助前的該月學費。

通告提到，因應跨境學生疫情下特殊學習情況，部分跨境學生家長或會向學校提出升級或留級的要求，局方提醒學校須根據教育局現行指引及校本機制，從專業角度按教育原則及學生個別情況考慮每宗個案，需要時為相關學生進行輔導及跟進。