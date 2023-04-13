【港區國安法】林定國︰質疑者應摒棄主觀情緒　平心靜氣細讀條文案例

▲ 林定國呼籲，提出質疑港區國安法的人，應摒棄先入為主甚至主觀情緒。（資料圖片）

律政司司長林定國稱，聽到有聲音質疑港區國安法影響人權保障及會對法治產生衝擊，不過，他呼籲提出質疑的人，摒棄先入為主甚至主觀情緒，平心靜氣講道理，細讀法律條文和案例，再撫心自問：法律是否違反法治原則和人權自由？

林定國今日出席港台節目啟播禮時表示，所有國安法案例，被告有充分的辯護權利、審訊公平公開、法官運用獨立審判權等，他表示，案例展現法治原則，一方面維護國家安全，同時亦充分尊重人權自由，體現港區國安法拿捏到適合平衡。

▲ 陳弘毅強調，國安案件的公平審訊的程度，絕不低於一個法官會同陪審團審理的一般高院刑事案。（資料圖片）

陳弘毅：或有陪審員不認同國安法 判決未必符合立法原意

出席同一活動的港大法律學院教授陳弘毅則提到陪審團制度，他指，只有高等法院原訟庭的刑事案才設陪審團，現時極少國安案件安排在高院原訟庭審理，律政司可決定沒有陪審團，但會由3名高院法官審理，強調公平審訊的程度，絕不低於一個法官會同陪審團審理的一般高院刑事案。

陳弘毅續指，國安案件不用陪審團，主要考慮是陪審員可決定被告是否有罪，所承受的社會壓力較大，且法律在社會有爭議性，或有陪審員不認同法律，由他們判決未必完全符合立法原意。

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責任編輯：關景騰