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【煙鏟爸爸】粗心爸煙頭插阿仔眼睛　媽媽急救沖洗︰心痛得無法呼吸

兒童健康 17:16 2023/04/13

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

內地一名爸爸不慎將煙頭插進兒子眼睛，孩子眼角留疤險盲。

家長不宜在孩子面前吸煙，二手煙、三手煙危害兒童之外，煙頭更有機會焫著小朋友致受傷。內地有名煙鏟爸爸於2年前就甩手，將煙頭直插兒子的眼睛，令兒子痛哭一直緊閉眼，媽媽極心痛，現時講述當時狀況，不幸中大幸是眼角疤痕消退了很多，沒有傷到眼球損視力。

綜合內地媒體報道，內蒙古赤峰游女士日前在社交平台抖音發布一段長逾1分鐘影片，標題為「萌娃被爸爸不小心甩手讓煙頭燙傷了眼睛」，事件在2年前新年發生，媽媽現時講述事件經過、後續的治療及現況，希望網民轉發給家中吸煙的朋友引以為戒，關注兒童安全。

最新影片︰

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爸爸甩手煙頭插阿仔眼睛

2年前，爸爸吸煙時不慎燙傷兒子的眼睛，游女士提及當時他們駕車到家樓下，下車時老公就順手點了支煙。當時天冷，讓兒子跟祖母先上樓，他們收拾後物品再上樓。

爸爸在前面食煙沒看到兒子，沒想到兒子走了約5米遠後突然跑回來，祖母拉不住。當時爸爸一揮手，爸爸手的高度跟兒子面部很靠近，煙頭就插進兒子的眼睛裡，兒子隨即哇一聲哭起來，媽媽立即抱兒子回家處理沖洗，她形容兒子因為疼痛一直緊閉眼睛，煙頭最前面一截，被緊緊夾進眼睛裡。媽媽忍著心痛撐開兒子的眼睛，盡量將煙灰清洗出來，再緊急送往醫院。

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情況嚴重留疤

兒子到醫院前，眼內的煙灰仍未有徹底清洗出來，因為他一直痛得緊閉眼睛，令媽媽不敢強硬去撐開其眼睛，看見兒子受傷，媽媽表面強裝鎮靜，但她形容當時自己「心卻痛得一直無法呼吸」。

醫生表示孩子情況挺嚴重的，應該會留疤。從影片內的相片可見，小男孩的右眼角被燒傷至甩皮，紅了一塊，而且有一截眼睫毛亦被燒甩或燒至捲曲，右眼角之後明顯結疤。不幸中的大幸，沒有直接傷到眼球，視力不受影響。

爸爸仍未有戒煙

媽媽表示沒有怪責丈夫，明白丈夫是無心之失，而且他的感受跟她一樣，心痛又自責。現在2年過去了，兒子傷勢疤已減退很多，加上雙眼皮壓著疤痕，令傷疤不易被看出來，視力亦沒因而受損。兒子長大了，媽媽告知他小時候意外經過，兒子表示原諒爸爸。

有關事件引起網民熱議，心痛小男孩眼睛受傷。有媽媽網民表示如果丈夫因吸煙傷到孩子，會非常嬲怒，希望家長盡量戒煙，有網民難以理解「為何有些爸爸爺爺抱孩子非得叼根煙，像非抽不可」。有網民知道涉事爸爸未有因是次意外而戒煙，斥責他枉為人父，「出這個事沒戒煙，這男的真無語」。

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責任編輯︰王明芳

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