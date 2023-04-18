【生命鬥士】疫下確診卵巢癌兼失業　硬淨港女拒化療2年半奇蹟好轉

▲ 疫下確診卵巢癌兼失業，硬淨港女拒化療2年半奇蹟好轉。

「患上卵巢癌的第5個月，公司因為財政問題倒閉，我亦失業！」現年55歲的Edith於2020年她確診患上卵巢癌，翌年公司因疫情下，生意不景而結束營業，自己亦慘接「大信封」。面臨中年「雙失」，她卻沒有一蹶不振，取而代之的是，用心態改變劣況，成功「逆轉勝」。當初單純將腫瘤切除，而沒有進行任何化療的她，經過2年多休養，身體已漸見康復。

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本身一直從事文化電影行業工作的Edith，自言儘管作為公司管理層，工作非常繁忙，但一直非常注重飲食健康，從未想過癌症會降臨自己身上。直到3年前，有次她光顧相熟的針灸醫師時，對方見身型瘦削的她，惟獨肚子卻突出非常，即時頓感不妙。起初，Edith還以為對方過份杞人憂天，只單純以為是「肚腩」而已，於是中醫便叫她的手分別放落二人的肚子上，比較手感分別。Edith一摸之下，才意識到事態嚴重性:

一摸我就發覺，真係大鑊，因為我的肚是非常硬。

Edith於是翌日立即往婦科診所檢查，醫生於是先後安排她進行一連串檢查，包括超聲波、驗血及正電子掃瞄，於2020年9月確診早期卵巢癌，屬於1A期，並安排10月進行切除腫瘤手術，連帶卵巢，子宮及輸卵管等亦需一併切除。手術後，元氣大傷的Edith指手術除了令自己需要臥床多日，更衍生出強烈副作用，如嚴重腹水，雖然其後腹水問題成功解決，但這段日子卻令她不斷思索自己身體是否再能經得起化療，她於是亦詢問醫生的意見。

醫生同我講，以現在這個狀況，屬於1A期，雖然屬於clear cell，比較毒，但化療對這腫瘤未必太有效，所以他覺得以我這個期數，加狀況，我可以自行選擇是否化療。

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最終Edith決定放棄化療，慶幸的是，到目前為止，快近2年半，身體仍然尚算良好。她笑言或許是歸功於自己順其自然的心境。患病的日子，公司因疫情生意受挫而結業，她亦因此成為失業大軍的一員，她指一開始的確是十分沮喪，但很快便收拾好心境，其後更安然接受，將失業看成是上天讓她專心休養的安排。



我望著個藍天，好廣闊的藍天，聽到好多雀鳥聲，但那刻反而我內心好靜，我直程雙眼閉起，那刻就想其實天堂相信亦如此。我覺得某程度上患癌是成長的契機。

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在兩年的空窗期，作為佛教徒的Edith除了禪修，還積極參與癌症資訊網的活動及義工服務，而且花不少時間親近大自然，學懂了耕種。每天望著藍天白雲的生活，令她感受到前所未有的放鬆，亦令她反思以往以工作為重心的生活。她認為抗癌與心境是有很大的關係，只是心情放鬆，身體亦會放鬆。此外，她又指患癌後，自己沒有特別戒口，但十分注意純天然食材，調味料「可以不落就不落」。

癌症資訊網代表Stella呼籲，癌症病人一旦遇到問題，除了可尋找醫生詢問外，其實病人亦可以主動找一些慈善機構，或跟癌症有關的機構去接觸，以了解疾病更多資訊，中心內亦有不少同路人的癌症病患可提供意見。

▲ Edith（右）與癌症資訊網慈善基金代表Stella（左）。(湯致遠攝)

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記者 : 容惠玲