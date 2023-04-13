【五一黃金周】新地料5.1黃金周商場生意額會有雙位數字增幅　推中港商場優惠吸客

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本港及內地均已於疫情中復常，新鴻基地產代理有限公司租務部總經理周淑雯表示，五一黃金周是疫情放緩後內地首個長假期，相信不少內地旅客及港人都會藉此機會跨境消費。周淑雯表示，六大鐵路沿線商場連同廣州及成都的商場，均會推出互通回贈優惠，預料於禮遇獎賞下整體人流及生意額有雙位數增幅。

新地指，本港The Point會員可憑200積分兌換人民幣50元廣州天環電子餐飲禮券或成都環貿ICD百麗宮電影票1張。此外六大新地商場將同步推出消費回贈禮遇，大家只要在推廣期內，於本港參與六大商場即日以電子貨幣單筆消費滿港幣500元，即可換領廣州天環RMB￥150電子餐飲禮券及成都環貿ICD百麗宮電影票2張。

另外，天環及環貿ICD會員可利用積分換領「新地賞你禮品卡」(價值HK$200)，禮品卡通行於新地旗下六大港鐵沿線商場 (新城市廣場、YOHO MALL形點、MOKO新世紀廣場、新都會廣場、荃灣廣場及新達廣場) ，可於過千間接受銀聯的商戶消費，認受率達8成。

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責任編輯：陳展棋