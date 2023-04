【學校動態】聖多馬小學推動藝術教育　連結生活實踐美學與創作

▲ 聖公會聖多馬小學近年積極推動藝術教育。(學校提供)

聖公會聖多馬小學近年積極推動藝術教育及正向教育,利用多元化的校本視覺藝術課程及活動,如校本藝術課程、3D壁畫創作、實地考察、參觀及參與比賽等,讓學生透過日常體驗,明白藝術來自生活,提高創意、品味與個人素質,更透過藝術發放正能量及幸福感。

校本藝術教育課程 Visual Arts 3D壁畫創作

為發掘學生的潛能,豐富學生學習經歷。本校視覺藝術科邀請3D立體壁畫家為四年級學生進行3D立體壁畫工作坊,指導學生立體壁畫的特點及繪畫技巧,學生更能親身體驗,在學校視藝室Visual Arts Room外牆以「大自然與藝術」為題的3D壁畫創作的美化工作,畫家團隊和同學們合力為整個空間帶來截然不同的感覺,同學們上視藝課時走進這個美麗而又奇幻的空間,必定能發揮藝術創作靈感。

藝術與生活結合 幸福滿載香港社區

為提升學生對生活體驗、視覺藝術及美術評賞能力,本校「視藝小天才」於12月參觀由3位資深建築師(岑延威校監、吳永順先生及董正綱先生)舉行的「《山水築城》攝影及水彩畫聯展」(Recuerdos of the City, the Land & the Harbour),欣賞建築師筆下美麗的香港風景及獨特的視角,同學能進行藝術賞析,體會香港情懷和連結社區。

此外,3月到香港銅鑼灣維多利亞公園舉行維園觀賞美麗的花卉,本年度的主題花為「繡球花」,亦有造型優美的花藝擺設及色彩繽紛的園景設計,一遍幸福浪漫的感覺。此外,學生透過參與花卉繪畫比賽,從不同視點的觀察、繪畫及領略藝術創作,以多元化的繪畫方式表達花卉展品,把藝術與花卉結合,盡情展現花卉的美態。

全方位藝術教育 種植體驗推動生命教育

配合推展生命教育,學生體會愛護植物、綠化環境及生命成長的重要。多馬學生於11月開始透過「一人一花」計劃種植「蜆肉秋海棠」及《種植日誌》記錄植物的生長過程,再配合校本「環保花盆設計比賽」,同學善用廢物及以環保主題進行創作屬於自己的花盆。種植活動更鼓勵親子合作,使家長及子女可共享種植樂趣之餘,亦讓花苗得以茁壯成長。學生的盆栽及設計更於二月在校內展出「最茂盛盆栽」、「最美形態花盆」及「最有創意花盆」的植物。

花深時節在多馬 荷蘭風車屋花藝設計

配合深水埗‧花深時節 Fête des Fleurs,本校「多馬小園丁」學生及家長於3月在「多馬空中花園」的園圃栽種了藍星花、三色堇、紅葉海及蕃薯花等豔麗的小花。透過種植體驗工作坊,園藝師指導同學了解土壤及耕種工具認知,培苗及作物生長簡釋,作物及肥料選擇,作物生長期之照顧,蟲害處理及收割認知。

學校十分鼓勵同學認識園藝知識和種植技巧,欣賞大自然的美,培養栽種及愛護植物的意識。園內更增設荷蘭風車屋打卡牆設計及花藝裝飾,公眾社區、師生及家長可在校園內外賞花,盡顯校園藝術色彩及歡欣愉快的一面。

