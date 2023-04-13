【金像獎2023】胡楓獲終身成就奬　縱橫藝壇70載被封「百搭小生」

▲ 胡楓獲「第四十一屆香港電影金像奬」頒發終身成就奬。

香港電影金像奬協會在今日（4月13日）公布，「第四十一屆香港電影金像奬」的「終身成就奬」得主為資深演員胡楓。

胡楓本名胡繼修，圈中人暱稱「修哥」，他自1953年出道後即片約不斷，縱橫藝壇70載屢創演藝紀錄。

修哥曾參演超過百部電影，上世紀50至70年代的粵語片一線女主角幾乎都曾跟他合作過。另外，他雖然從未出版過個人唱片專輯，卻多次於香港體育館（紅館）開個人演唱會，九旬高齡仍然在台上又唱又跳。

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享「舞王修」美譽

胡楓當年甫亮相大銀幕即以男主角身份登場，在其電影首作《男人心》（1953）與「花旦王」芳艷芬合演愛情喜劇。

修哥早年主演的電影的女主角不是芳艷芬便是白雪仙，而羅艷卿、鄧碧雲、于素秋、吳君麗、白燕、小燕飛等當時得令女星也曾飾演過他的愛人。

在1950年代後期，跟修哥在鏡頭前山盟海誓的是南紅、夏萍、苗金鳳、丁瑩、林鳳及白露明等獨當一面的女演員。及至在60年代，陳寶珠及蕭芳芳兩位青春玉女瘋魔萬千影迷，無獨有偶，與二人在影片中大跳阿哥哥、共談戀愛的有為青年亦是修哥。

當年港產歌舞片興起，舞藝精湛的修哥與蕭芳芳合演跳舞場面駕輕就熟，自此有「舞王修」之美譽。

獲封「百搭小生」

胡楓有名「百搭小生」，不僅能匹配不同年代不同風格的女星，與其他男明星同場也是互相輝映，相得益彰。

他其中一個重要演出是與謝賢在經典喜劇《難兄難弟》（1960年）合演舊同窗兼「死黨」，其飾演腦筋靈活、隨遇而安的經紀，而謝賢所扮演的角色則是呆頭呆腦，二人在戲中互動，相映成趣。

▲ 《難兄難弟》

人緣極好眾人契爺

粵語片於1970年代式微後，修哥主要在電視台演出，但仍不時在電影中客串亮相。

由於他人緣極好，與台前幕後成為好友之餘，更與後輩演員打成一片，張學友、黎明、林憶蓮、劉美君、張家輝、樓南光、斑斑、黃造時、方國珊、徐思斐、陳輝虹及朱健鈞等就是因拍片結緣而成為其乾兒女。

胡楓以演藝作為終身事業，也曾涉足監製、編劇等幕後工作，並執導過6部電影，其中《瘋狂電視迷》是他最喜歡的作品。此外，70年初他還跟朋友合作發行粵語片到東南亞。

70多年來胡楓勇於挑戰任何角色，就是這種敬業樂業的精神，令這位本屆「香港電影金像奬—終身成就獎」得主成為人人敬重的影壇長青樹。

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