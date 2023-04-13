【高才通】高才通接獲2萬宗申請1.2萬份已獲批　近萬人半年內偕受養人抵港

勞工及福利局局長孫玉菡表示，截至3月底，高端人才通行證計劃收到超過2萬宗申請，獲批的接近12000份，已有超過9200人領取簽證， 準備半年內赴港或已經來港。



孫玉菡於本地報章 撰文表示，2萬份申請當中，超過一半擁有至少3年以上工作經驗的百強大學畢業生，高薪類別的申請人約佔22%。獲批的申請人以青年人為主，30歲以下約佔一半，40歲以下接近8成。至今批出的受養人簽證約有8300個，高薪類別申請人連同受養人一併申請的比率較高，申請人的家人亦會成為社會一分子，貢獻香港。



他表示，內地高校發展迅速，政府除了吸納入選百強大學的內地院校畢業生，亦會參考國家權威性的高校名單，政府正就高才通計劃進行中期檢視，包括計畫下指定的知名大學名單，以包攬更多國內外的優質學府。

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責任編輯：陳展棋