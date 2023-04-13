【人手短缺】建築師學會對於輸入外勞持觀望態度　倡政府提供更多誘因挽留人才留港工作

▲ 陳澤斌呼籲政府在輸入外勞時應首先關注本地工人生計（資料圖片）

本港多個行業面臨人手短缺狀況，消息指政府考慮通過輸入外勞環節人手不足。香港建築師學會會長陳澤斌表示，對於建造業輸入外勞學會持觀望態度，但冀政府在輸入外勞同時保障本地工人生計，並重視地盤安全。

陳澤斌稱，行業內的人手短缺、老齡化問題存在多時。他呼籲政府在輸入外勞時應首先關注本地工人生計，在追求建築速度和保證工人生計之間取得平衡。他表示，學會亦關注地盤安全問題，而近期出現不少涉及地盤安全的事故，他擔憂外勞對香港地盤不了解而產生安全意外，因此強調政府一定要保證工人得到足夠培訓，保證工業安全。

他提議，對於業內人手短缺問題，政府應從多方面解決。首先建築及建造界專業人員目前面對工時過長，以及欠缺生活與工作平衡問題，主因是猶豫顧問費長期嚴重偏低，他呼籲政府優化投標機制，讓顧問費用回复合理水平。同時，香港的土地供應及建築工程的相關政府程序過分繁瑣，虛耗了大量顧問公司及專業人士的資源及時間，因此希望政府加快落實精簡政府程序，為救度建造業相關學位課程的學員提供在職培訓津貼，解決人才短缺問題的等。

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記者：解青羽