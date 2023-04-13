【網紅受騙】韓國KOL赴港旅遊慘被騙　洪瑛琦常派福利相關新聞上熱搜

▲ 韓國著名KOL洪瑛琦來港旅遊時不幸受騙。

因節目《臉書時代》而彈起的韓國著名KOL洪瑛琦，日前來香港旅遊，洪瑛琦與粉絲互動時自爆在港受騙的經歷。

由於洪瑛琦人氣高企，其受騙的新聞早已登上熱搜，成為網民討論的熱話。

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KOL在港受騙

IG擁有超過一百萬粉絲的KOL洪瑛琦開設了YouTube Channel及個人網購平台，她不時會於社交平台上大派福利，又會與粉絲互動。

最近有粉絲問洪瑛琦：「在香港使用這種迷你袋安全嗎？」洪瑛琦反問：「你們覺得香港很安全嗎？」她續說：「我在香港被騙，的士司機給我找的零錢是假鈔。」

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事件備受關注

事件在韓國被當地媒體廣泛報道，當中有報道指這是香港司機對外國人常用的詐騙方式，而相關新聞亦隨即登上當地網絡熱搜三甲位置，可見今次的事件備受關注。

當地網站已關閉了留言專區，僅剩下表情符號部分供網民表達意見，大部分網友都點選了「無語」表情符號回應事件。

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