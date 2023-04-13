【青年實習】青年廣場招募學員赴敦煌實習　了解當地文物保護工作

▲ 「香港青年敦煌實習計劃2019」。（青年廣場圖片）

為進一步推動本地青年欣賞中國文化，民政及青年事務局及青年廣場將舉辦為期6星期的「香港青年敦煌實習計劃2023」，由即日起招募實習學員，讓青年探索敦煌的文化瑰寶，深入了解當地的文物保護工作。

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計劃將於6月18日至7月29日期間進行，會開放16個敦煌實習崗位予本地大專院校學生參加，當中涵蓋不同範疇，包括敦煌人文地理、講解訓練和實習、專題學習及參與推廣敦煌的小組創作。獲敦煌研究院全力支持，學生將有機會親身參觀及了解當地的保育工作，包括石窟、壁畫及環境保護， 並與當地學者進行交流，更可在專職導賞員的指導下為遊客講解，成為敦煌莫高窟的導賞員。

民政及青年事務局亦會資助往返機票、住宿、保險及交流活動費用，對敦煌藝術文化感興趣，並介乎18至30歲的本地大專院校的全日制學生，須於截止報名日期（19日）前提交以「推廣敦煌文化」為題的多媒體創作，參加選拔。

「香港青年敦煌實習計劃 2023」詳情如下：

培訓實習日期 6月18日至7月29日 （包括3星期培訓及3星期實習） 招募日期 4月13日至4月19日 選拔及面試日期 4月25或4月26日 事前分享會 日期：6月上旬 （確實日期將稍後公佈） 地點：青年廣場 6 樓 608 室

2018及2019年「香港青年敦煌實習計劃」中，超過30名實習青年從敦煌研究院的專家及學者身上，學習到以藝術、文化、歷史、民俗、科學等多角度欣賞敦煌，更親身走進多個不對外開放的洞窟，深入了解敦煌研究院文物保護工作的發展情況。

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責任編輯：梁凱婷