【港版泰姬陵】印度富豪5萬呎九龍塘豪宅曝光　擁90間房可住100人如奢華宮殿【多圖】

▲ TVB節目《成人教科書》揭開印度富豪家族的5萬呎豪宅，奢華程度令人驚嘆。

由洪永城（Tony）主持的TVB綜藝節目《成人教科書》，最新一集他同帶同幾位小朋友去參觀12歲印度裔男童Shahan Chellaram的豪宅，Shahan是香港望族夏利里拉家族的後代，家族的綠色大宅位於九龍塘窩打老道，佔地超過5萬平方呎，全屋裝修的奢華程度猶如港版泰姬陵。

最新影片推介︰

夏利里拉家族是本港最富裕的印度裔家族，紮根香港超過100年，家族成員超過100人，很多家族成員都在香港出生長大，包括今次在節目中亮相的Shahan、Shahan媽媽和阿姨，3人都能操流利英文，12歲的Shahan表示，自己在香港從未受到歧視，認為香港是一個平等的地方。

▲ 家族的綠色大宅位於九龍塘窩打老道。（影片截圖）

Shahan今次負責帶隊介紹豪宅，洪永城和幾位小朋友一入門就驚歎︰「真係好大喎！」Shahan指豪宅由祖父和一班兄弟在1960年代發跡後興建，豪宅面積超過5萬呎，最高峰曾有逾100人居住。而大宅設有多幅印度壁畫、洋蔥形圓頂的縷空拱門等，裝修奢華程度媲美印度泰姬陵。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

Shahan介紹了家中的活動室連同主要飯廳，面積已大過很多所謂豪宅，並放有不少名貴擺設。Shahan家族會在此舉行派對、婚禮雞尾酒會等，但活動室只供家族內部使用，招待賓客則在另一個廳。

多個奢華大廳可舉辦宴會

豪宅內還有其他飯廳，其中一個飯廳掛有超大型水晶燈及很多珍貴擺設，Shahan稱此飯廳是家族第一代成員用餐及舉行家庭會議的地方。而年輕一代如Shahan和他的表親，則在另一個廳活動，同樣有很多名貴擺設。值得一提，大宅又掛有巨型水晶燈及設有噴泉，可以在大宅內舉行高級晚宴。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

Shahan帶一行人參觀「蒙兀兒廳」，採用了印度蒙兀兒的建築風格，內有很多拱型裝飾及數張圓枱，估計可坐到幾圍人，而大部分酒吧和座椅都鑲了青銅。蒙兀兒廳主要用作舉行正式派對和婚禮。Shahan笑言，很多人來參觀屋企時，大多會驚歎說︰「呢度好大」，他雖然喜歡看到他人的驚歎表情，但往往不知怎樣回應，只好說聲：「Thank you」。

▲ 當Shahan見到有人參觀時露出驚歎表情，他不知怎樣回應，只好說聲：「Thank you」。（影片截圖）

據悉，整間豪宅以高牆圍著，分新舊兩翼，樓高3層，另設一層地庫，總面積達5萬平方呎，共有90個房間，包括40間睡房及40間浴室、多個奢華客廳、一個設有75座位的電影院，另有祈禱室、保齡球場、健身室、桑拿室、游泳池、按摩浴池及酒吧區等，地庫則可以停泊70輛汽車，難怪可以住超過100人。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰林綺玲