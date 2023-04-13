【經濟預測】港大料本港第二季GDP上升2.8%　預期受惠於內地經濟復甦

▲ 港大料本港第二季GDP上升2.8%。（資料圖片）

香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目今天（13日）發表高頻宏觀經濟預測。相比2021年全年有6.4%的增長，香港經濟2022年全年收縮3.5%。受惠於社交距離措施進一步放寬和中港跨境活動恢復，預計香港經濟將由2022年第四季下跌4.2%，反彈至2023年第一季有1.8%增長。

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旅客人數逐漸回升有助就業市場持續改善，預計失業率由2023第一季的3.3%下跌至2023年第二季的3.1%。然而，發達經濟體的通脹壓力居高不下、海外貨幣緊縮政策嚴重打擊了香港的外部需求，香港進出口仍然維持疲弱，拖累了香港2023上半年的經濟復甦步伐，預期2023年第二季實質GDP上升2.8%。

儘管外部的不明確因素，港大預料香港2023下半年經濟前景仍然充滿希望，預期受惠於內地經濟復甦，全年預計有3.6%經濟增長。

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記者：黃穎津