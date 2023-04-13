【消費券2023】信和推3,000萬獎賞及抽獎活動　聯乘AlipayHK及WeChat Pay HK派千萬元優惠

▲ 信和推3,000萬獎賞及抽獎活動。（信和集團提供）

信和集團（信和）今日（13日）表示，旗下八大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場及信和廣場特別推出3,000萬元獎賞活動，包括「消費券加碼賞」及「消費券商戶 大禮包」，另推出「好賞環遊世界」大抽獎吸引顧客消費。

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信和集團資產管理董事蔡碧林表示，隨著社會復常，市面消費氣氛逐漸活躍，適逢本年第一期消費券$3,000發放在即，信和集團商場推多項獎賞及抽獎活動吸引顧客消費，累積消費越多，中獎機會越大，相信能吸引顧客持續消費。另外，集團商場會於消費券派發當日，同時推出消費回贈獎賞及聯乘儲值支付工具推出商戶優惠等，多管齊下，進一步帶動商戶生意。她續指，於政府消費券的帶動下，加上訪港旅客人數不斷上升，亦即將迎來通關後首個五一黃金周，預計本地零售市道會持續向好，料商場第二季度人流及生意有明顯的按年升幅。

消費券加碼賞 消費$1,000送$100

S⁺ REWARDS會員於推廣期內於屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場及信和廣場，即日以6大消費券電子支付平台消費滿HK$1,000 (最多2張不同商戶發出之即日消費發票；每張發票必須為HK$100以上)，並根據以下其中一款換領方法，即日於換領地點出示所需文件，即可換領 HK$50購物S現金券1張及HK$50美食S現金券1張。

八大商場消費大抽獎

由2023年4月26日至6月30日期間，信和集團八大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中 港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場及信和廣場推出「好賞環遊世界」大 抽獎，S⁺ REWARDS 會員於八大商場以電子貨幣累積消費每滿$300 並成功登記點數，即可獲 得抽獎機會1次，隨時贏取雙人環球機票或其他豐富獎品包括鑽石鏈咀、按摩椅、Dyson 電器、Nintendo Switch遊戲機、Apple Watch Series 8等，獎品總值超$400,000！

聯乘AlipayHK及WeChat Pay HK派逾千萬元商戶優惠

於2023年4月16日起至8月31日期間，信和集團商場特別與AlipayHK及WeChat Pay HK合 作，於兩大電子錢包匯聚一眾商戶優惠，涵蓋多間商戶之 HK$50 現金折扣優惠券，部分更不設消費限制，派逾千萬元商戶電子優惠券！

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責任編輯：吳穎嵛