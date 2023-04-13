【非法集結】質疑警方洩催淚煙包圍屯門大興基地　兩男認非法集結囚9個月

▲ 兩男涉於屯門大興基地非法集結，今於區域法院被判監9個月。資料圖片

2019年10月底屯門多處有人聞到刺鼻氣體報稱不適，有市民質疑警方在大興行動基地測試催淚煙所致，包圍基地要求交代。13人被控以非法集結罪，其中3男認罪，案件今（13日）於區域法院判刑。法官指事前有人於網上號召集結，被告攜裝備到場是早有預謀，並指嚴重性在於有人在警方訓練基地公然挑戰警方執法權，判處29歲及22歲男子各入獄9個月，17歲男生則押後判刑。

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被告為何明軒（29歲，導師）、陳家朗（22歲，學生）及案發時14歲的少年。

法官謝沈智慧甫開庭指，早前為少年索取的報告指他不宜判入勞教中心，若被告被判入教導所，則是年紀最輕但面對的刑罰是3人之中最重，法官自言感到坐立不安，故押後判刑至4月20日，為被告再索取更生中心報告。

法官就餘下兩名被告作出判刑時指，案件嚴重之處在於有人在警方的訓練基地公開挑戰警方的執法權力，兩人留在現場有支持和鼓勵之意。被告攜帶裝備是有備而來，考慮到案發地點非繁忙的交通樞紐，集結持續少於1小時，集結者只使用了鐳射筆，沒有人使用汽油彈、磚塊等攻擊性較強的武器，沒有人受傷，亦沒證據指兩名被告有叫喊口號、堵路、帶領煽動或使用暴力，各判監9個月。

案情指，案發當晚約200名示威者在大興行動基地集結，其間有人大叫「黑警死全家」等句子，亦有人以鐳射筆照射警員，警方掃盪時拘捕3名被告。

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記者：陳曉欣