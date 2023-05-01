【TOPick診症室】醫生揭子宮內膜異位3種病徵　一招教區分原位經痛VS朱古力瘤

▲ 醫生揭子宮內膜異位3種病徵，一招教區分原位經痛VS朱古力瘤。

每月經痛並非正常現象，要多加留意，因有可能患上俗稱「朱古力瘤」的子宮內膜異位症。TOPick訪問婦產科專科醫生陳億仕，解答此病可引致的嚴重後果。

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成因不明 年輕患者亦常見

陳醫生解釋，「朱古力瘤」實際上是子宮内膜異位產生的血瘤。在正常情況下，生長在子宮内部的子宮内膜每個月剝落，經過宮頸陰道流出，形成女性的經期。但當出現不正常情形時，子宮内膜仍會每月固定剝落流血，血液卻無法經過宮頸陰道排出，就會積聚在卵巢上，形成血瘤。血液氧化會由紅色變成咖啡色，做手術時刺穿血瘤，繼而流出像朱古力一樣的液體，這現象就被稱作「朱古力瘤」。

至於子宮内膜為何會移位？陳醫生表示，在醫學界上暫無人知道成因。有説法指是細胞變異，導致有機會在身體各處，長成子宮内膜細胞。例如醫書上曾記載罕見病例，患者每個月來月經都會咳血，原因是肺部的細胞變異成子宮内膜細胞。而現實中，這樣極端的個案未曾遇見，但「朱古力瘤」患者非常常見，年齡層更是偏低，10至20歲的患者不在少數。

「朱古力瘤」常見3大症狀

陳醫生指出，「朱古力瘤」患者普遍有3種常見病徵出現：

有些人覺得肚脹，開頭以為是自己變胖，但照超聲波就會發現有一個瘤。另外最常見的就是經痛，因為流血會刺激到腹膜，病人可以很痛，甚至每個月來經都要入急症室打嗎啡；如果瘤體破裂的話，液體流到腹膜受刺激，屬於是急性腹膜炎。通常「朱古力瘤」如果長到5至8cm，穿破機會相對就很高。還有病症就是不孕，因為子宮内膜異位會影響女性生育能力。

關於最常見的經痛症狀，陳醫生再補充，子宮内膜異位症導致的經痛，和一般原位經痛最大的分別在於，前者是來經才痛，通常經期第2、3日最痛；後者則是來經前2日痛，來經後通常沒有痛楚。

可致嚴重後果

陳醫生表示，「朱古力瘤」本身很薄，所以最大的風險就是擔心它突然爆裂。後果除了會刺激到腹膜，引起急性腹膜炎的極端疼痛，若患者是孕婦，子宮脹大也有機會壓爆瘤體。例如在懷孕早期3至4個月期間，「朱古力瘤」破裂可能會導致小產；懷孕後期7至8個月時，更可能因此刺激子宮收縮，令胎兒早產。

此外，由於子宮内膜異位症有機會演變成癌症，陳醫生坦言，這是不顧「朱古力瘤」的最大後果：

單憑驗血或照超聲波，是沒辦法百分之百分辨它是不是癌症。一定要做手術取出細胞，用顯微鏡看才會知道。

但是，若手術後發現「朱古力瘤」並非癌細胞，患者也要承受另一方面代價：

有的病人可能只有10多、20歲，還未生育過，做手術有機會破壞卵巢，令她以後生育更困難。所以未必一定建議做手術處理，需要瞭解病人本身的生育意願和年齡因素，再商討決定。

預防及根治方法

陳醫生坦言，「朱古力瘤」是沒有辦法預防，因為成因不明。即使少吃雌激素食物，可以預防的影響力也不大。甚至一旦患有「朱古力瘤」，徹底根治的方法也將非常殘忍：

只有兩種根治方法。第一是等患者自己停經，第二就是做手術將兩邊卵巢都切走，達到停經效果。只要沒有了女性週期，這個病就不存在。

最後，雖然沒有針對「朱古力瘤」的預防方法，但陳醫生也從女性生育和週期健康上，給女性朋友們養成良好生活習慣的3大忠告：

不要吸烟

保持穩定睡眠，能幫助形成穩定月經週期和更好的生活能力

盡量少吃高卡路里、低營養價值的食物；多吃天然食物

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記者：張沛