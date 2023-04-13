  • 24°C
香港時間 : 2023413日 (週四) 18:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全民票選電影大獎】呂爵安奪最佳男主角成三料影帝　導演何爵天憑《正義迴廊》奪獎

娛樂 17:51 2023/04/13

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

 由本地首個提供電影資訊的手機應用程式「Hong Kong Movie」舉辦之第六屆《MOVIE6全民票選電影大獎》 ，兩輪「民選」投票已於3月15日至4月12日舉行，秉承《票選大獎》「有份睇就有份投」的宗旨，日前已選出10項大獎的得獎者。

2022年是香港電影突破之年，即使在疫情影響下，仍有五部去年上畫之香港電影票房衝破三千萬大關，包括《闔家辣》、《飯戲攻心》、《明日戰記》、《阿媽有咗第二個》及《正義迴廊》，足見本地電影人創作力旺盛，為本地電影製作開創了一個新紀元！

《正義迴廊》奪獎

《正義迴廊》將香港2013年的一宗「逆子弒親案」改編搬上大銀幕，將一幕幕刺激觀感的法庭對峙及奇案重組的戲碼呈現觀眾眼前，引領觀眾對人性作出反思，迂迴的劇情鋪排吸引了大批網民二刷、三刷去解讀電影內容。

觀眾的大力支持，令本片於本屆《票選大獎》成最受觀眾喜愛的電影，囊括4大獎項，包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳女配角」及「最佳新導演」。

《正》是導演何爵天的第一部長片，他繼榮獲《AEG娛樂人氣王2022》的「最佳新導演(電影)」及2022年度《香港電影導演會年度大獎》的「新晉導演獎」外，今次是第三度獲得「最佳新導演」殊榮，不過令他最喜出望外的，當然是能同時榮獲「最佳導演」大獎。

由舞台劇出身的楊詩敏亦憑《正》獲得「最佳女配角」的殊榮，是她榮獲2007年度《香港戲劇協會香港舞台劇獎》的「最佳女主角(喜/鬧劇)獎」後的首個大銀幕演出獎項。她在《正》中飾演案件第二被告的姐姐，與弟弟感情深厚並堅信他是被利用而犯案。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

Edan成三料影帝

Mirror成員呂爵安（Edan）首踏電影圈，便交出亮麗成績，憑《闔家辣》榮獲「最佳男主角」及《過時·過節》榮獲「最佳男配角」和「最佳新演員」獎，成為《票選大獎》史上首位三料影帝。

他表示能夠得獎，是自己好命，在演員道上的開端便遇到好劇本、好角色以及好前輩。而Mirror另一位成員姜濤雖失落影帝，不過他主唱的風雨不改，作為《阿媽有咗第二個》的主題曲獲得了今年票選大獎新增獎項「最佳原創電影歌曲」。

得獎名單如下：

全民票選最佳電影：《正義迴廊》

全民票選最佳導演：何爵天《正義迴廊》

全民票選最佳男主角：呂爵安《闔家辣》

全民票選最佳女主角：毛舜筠《過時·過節》

全民票選最佳男配角：呂爵安《過時·過節》

全民票選最佳女配角：楊詩敏《正義迴廊》

全民票選最佳新導演：何爵天《正義迴廊》

全民票選最佳新演員：呂爵安《過時·過節》

全民票選最佳海報設計：《阿媽有咗第二個》

全民票選最佳原創電影歌曲：風雨不改《阿媽有咗第二個》

最新影片推介：Ivy So專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】蘇雅琳盼兼顧演戲與唱歌　Ivy So未有心水男神：比較看重性格

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【金像獎2023】影后大熱Sammi露膊先贏一仗　黃秋生率校友夾撃劉青雲爭影帝
18:06 2023/03/29
【金像獎2023】影后大熱Sammi露膊先贏一仗　黃秋生率校友夾撃劉青雲爭影帝
【金像獎2023】蘇玉華憑《正義迴廊》首提名影后　演法庭戲連資深大律師都讚好
17:39 2023/04/06
【金像獎2023】蘇玉華憑《正義迴廊》首提名影后　演法庭戲連資深大律師都讚好
【金像獎2023】余香凝大肚拍《緣路山旮旯》無怨言　Jennifer當人母顧家庭事業兩兼顧
14:03 2023/04/07
【金像獎2023】余香凝大肚拍《緣路山旮旯》無怨言　Jennifer當人母顧家庭事業兩兼顧
【金像獎2023】一文回顧金像獎十個小知識　一位男星僅次梁朝偉奪最多影帝
今日 13:21
【金像獎2023】一文回顧金像獎十個小知識　一位男星僅次梁朝偉奪最多影帝
【金像獎2023】胡楓獲終身成就奬　縱橫藝壇70載被封「百搭小生」
今日 16:50
【金像獎2023】胡楓獲終身成就奬　縱橫藝壇70載被封「百搭小生」

你可能感興趣

【金像獎2023】影后大熱Sammi露膊先贏一仗　黃秋生率校友夾撃劉青雲爭影帝
18:06 2023/03/29
【金像獎2023】影后大熱Sammi露膊先贏一仗　黃秋生率校友夾撃劉青雲爭影帝
【金像獎2023】蘇玉華憑《正義迴廊》首提名影后　演法庭戲連資深大律師都讚好
17:39 2023/04/06
【金像獎2023】蘇玉華憑《正義迴廊》首提名影后　演法庭戲連資深大律師都讚好
【金像獎2023】余香凝大肚拍《緣路山旮旯》無怨言　Jennifer當人母顧家庭事業兩兼顧
14:03 2023/04/07
【金像獎2023】余香凝大肚拍《緣路山旮旯》無怨言　Jennifer當人母顧家庭事業兩兼顧
頒獎禮 呂爵安 電影

最高瀏覽

【擺酒中伏】新郎控訴6宗罪喜帖失竊甩漏多　場地負責人致歉︰我哋難辭其咎
18:30 2023/04/12
【擺酒中伏】新郎控訴6宗罪喜帖失竊甩漏多　場地負責人致歉︰我哋難辭其咎
【危險行為】男歌手表演途中跳向台下觀眾席　歌迷骨牌式倒地現場陷混亂
13:09 2023/04/12
【危險行為】男歌手表演途中跳向台下觀眾席　歌迷骨牌式倒地現場陷混亂
【婚禮人情】收紅色炸彈列明人情最低消費　親友轟：一家四口難負擔
17:10 2023/04/11
【婚禮人情】收紅色炸彈列明人情最低消費　親友轟：一家四口難負擔