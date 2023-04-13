【全民票選電影大獎】呂爵安奪最佳男主角成三料影帝　導演何爵天憑《正義迴廊》奪獎

由本地首個提供電影資訊的手機應用程式「Hong Kong Movie」舉辦之第六屆《MOVIE6全民票選電影大獎》 ，兩輪「民選」投票已於3月15日至4月12日舉行，秉承《票選大獎》「有份睇就有份投」的宗旨，日前已選出10項大獎的得獎者。

2022年是香港電影突破之年，即使在疫情影響下，仍有五部去年上畫之香港電影票房衝破三千萬大關，包括《闔家辣》、《飯戲攻心》、《明日戰記》、《阿媽有咗第二個》及《正義迴廊》，足見本地電影人創作力旺盛，為本地電影製作開創了一個新紀元！

《正義迴廊》奪獎

《正義迴廊》將香港2013年的一宗「逆子弒親案」改編搬上大銀幕，將一幕幕刺激觀感的法庭對峙及奇案重組的戲碼呈現觀眾眼前，引領觀眾對人性作出反思，迂迴的劇情鋪排吸引了大批網民二刷、三刷去解讀電影內容。

觀眾的大力支持，令本片於本屆《票選大獎》成最受觀眾喜愛的電影，囊括4大獎項，包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳女配角」及「最佳新導演」。

《正》是導演何爵天的第一部長片，他繼榮獲《AEG娛樂人氣王2022》的「最佳新導演(電影)」及2022年度《香港電影導演會年度大獎》的「新晉導演獎」外，今次是第三度獲得「最佳新導演」殊榮，不過令他最喜出望外的，當然是能同時榮獲「最佳導演」大獎。

由舞台劇出身的楊詩敏亦憑《正》獲得「最佳女配角」的殊榮，是她榮獲2007年度《香港戲劇協會香港舞台劇獎》的「最佳女主角(喜/鬧劇)獎」後的首個大銀幕演出獎項。她在《正》中飾演案件第二被告的姐姐，與弟弟感情深厚並堅信他是被利用而犯案。

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Edan成三料影帝

Mirror成員呂爵安（Edan）首踏電影圈，便交出亮麗成績，憑《闔家辣》榮獲「最佳男主角」及《過時·過節》榮獲「最佳男配角」和「最佳新演員」獎，成為《票選大獎》史上首位三料影帝。

他表示能夠得獎，是自己好命，在演員道上的開端便遇到好劇本、好角色以及好前輩。而Mirror另一位成員姜濤雖失落影帝，不過他主唱的風雨不改，作為《阿媽有咗第二個》的主題曲獲得了今年票選大獎新增獎項「最佳原創電影歌曲」。

得獎名單如下：

全民票選最佳電影：《正義迴廊》

全民票選最佳導演：何爵天《正義迴廊》

全民票選最佳男主角：呂爵安《闔家辣》

全民票選最佳女主角：毛舜筠《過時·過節》

全民票選最佳男配角：呂爵安《過時·過節》

全民票選最佳女配角：楊詩敏《正義迴廊》

全民票選最佳新導演：何爵天《正義迴廊》

全民票選最佳新演員：呂爵安《過時·過節》

全民票選最佳海報設計：《阿媽有咗第二個》

全民票選最佳原創電影歌曲：風雨不改《阿媽有咗第二個》

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