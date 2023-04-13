  • 24°C
香港時間 : 2023413日 (週四) 18:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【前所未見】半價惠康買米即時搶　yuu手機app落單即慳到盡

社會 17:15 2023/04/13

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（yuU圖片）

yuu即日起推出限時優惠，網購新客人可享全線包裝米半價，最多可獲優惠200元，還可跟新用戶$50優惠疊加使用，更可免運費。但須視乎地區供貨而定。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

只要客人從未在yuu網購落過單，​今期即送超抵優惠，網購任何惠康／Market Place包裝米時，結賬輸入優惠碼「RICE50」即享半價優惠​，優惠期由4月13日至18日。​

TOPick記者實測，在下午5時購買現價$194的金鳳泰國頂級香米10公斤裝，即獲半價，買兩包結賬時只須付$194。但要留意的是，網購送上門須買滿$500；另外部分地區的熱門品牌包裝米已售罄，變相優惠已「送完即止」。

優惠受條款及細則約束，只適用於yuu網購新用戶及標準送貨服務，最高優惠金額為$200，不可與其他優惠同時使用。

詳情請參閱yuu App。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【消費券2023】信和推3,000萬獎賞及抽獎活動　聯乘AlipayHK及WeChat Pay HK派千萬元優惠
今日 16:56
【消費券2023】信和推3,000萬獎賞及抽獎活動　聯乘AlipayHK及WeChat Pay HK派千萬元優惠
【非法集結】質疑警方洩催淚煙包圍屯門大興基地　兩男認非法集結囚9個月
今日 16:59
【非法集結】質疑警方洩催淚煙包圍屯門大興基地　兩男認非法集結囚9個月
【外遊攻略】日本航空6月至7月中每日加開一對航班　每日來回共三班
今日 17:01
【外遊攻略】日本航空6月至7月中每日加開一對航班　每日來回共三班

你可能感興趣

【消費券2023】信和推3,000萬獎賞及抽獎活動　聯乘AlipayHK及WeChat Pay HK派千萬元優惠
今日 16:56
【消費券2023】信和推3,000萬獎賞及抽獎活動　聯乘AlipayHK及WeChat Pay HK派千萬元優惠
【非法集結】質疑警方洩催淚煙包圍屯門大興基地　兩男認非法集結囚9個月
今日 16:59
【非法集結】質疑警方洩催淚煙包圍屯門大興基地　兩男認非法集結囚9個月
【外遊攻略】日本航空6月至7月中每日加開一對航班　每日來回共三班
今日 17:01
【外遊攻略】日本航空6月至7月中每日加開一對航班　每日來回共三班
手機Apps 美食 惠康

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【擺酒中伏】新郎控訴6宗罪喜帖失竊甩漏多　場地負責人致歉︰我哋難辭其咎
18:30 2023/04/12
【擺酒中伏】新郎控訴6宗罪喜帖失竊甩漏多　場地負責人致歉︰我哋難辭其咎
【危險行為】男歌手表演途中跳向台下觀眾席　歌迷骨牌式倒地現場陷混亂
13:09 2023/04/12
【危險行為】男歌手表演途中跳向台下觀眾席　歌迷骨牌式倒地現場陷混亂
【婚禮人情】收紅色炸彈列明人情最低消費　親友轟：一家四口難負擔
17:10 2023/04/11
【婚禮人情】收紅色炸彈列明人情最低消費　親友轟：一家四口難負擔