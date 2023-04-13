【前所未見】半價惠康買米即時搶 yuu手機app落單即慳到盡
社會 17:15 2023/04/13
yuu即日起推出限時優惠，網購新客人可享全線包裝米半價，最多可獲優惠200元，還可跟新用戶$50優惠疊加使用，更可免運費。但須視乎地區供貨而定。
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只要客人從未在yuu網購落過單，今期即送超抵優惠，網購任何惠康／Market Place包裝米時，結賬輸入優惠碼「RICE50」即享半價優惠，優惠期由4月13日至18日。
TOPick記者實測，在下午5時購買現價$194的金鳳泰國頂級香米10公斤裝，即獲半價，買兩包結賬時只須付$194。但要留意的是，網購送上門須買滿$500；另外部分地區的熱門品牌包裝米已售罄，變相優惠已「送完即止」。
優惠受條款及細則約束，只適用於yuu網購新用戶及標準送貨服務，最高優惠金額為$200，不可與其他優惠同時使用。
詳情請參閱yuu App。
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責任編輯：吳卓峰