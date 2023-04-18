【世界之最】車牌「P7」以天價近1.2億成交　超級富商：號碼越細越有面

▲ 杜拜一個「D7」的車牌以天價1.12億港幣成交。

百萬名牌鑽石袋﹑千萬車位﹑千萬車牌已經見怪不怪，因為最近杜拜成交的一個「P7」車牌遠比這些高出好多倍，讓我們更深體會到「有錢便是任性」的有錢人世界。

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根據彭博報導，最近杜拜舉行了一場慈善拍賣會，而當中所得的善款，會捐贈阿拉伯聯合大公國總理兼副總統穆罕默德的10億糧援助計劃。

「P7」車牌的起標價為1500萬迪拉姆（約3.2千萬港幣），最後被一名匿名的競投者以高價5500萬迪拉姆（約1.18億港幣）成交，比底價高出近4倍。此外，此價更以高出6百萬港幣之差打敗了2008年創下的世界紀錄，當時當地商人庫理（Saeed Abdul Ghaffar Khouri）以5220萬迪拉姆（約1.12億港幣）買下了「1」的車牌。

其實，此車牌拍賣會是杜拜舉行多年的慈善活動。過去只有酋長或皇室才能使用單位數字的車牌，所以車牌號越短便代表越有錢。所以，不少富豪不惜一切花下萬金買下特別的車牌號碼。

此外，特殊的車牌也造就不少的便利。好像商人薩尼透露，他2005年時入住頂級的杜拜帆船飯店（Burj Al Arab）時遭拒，原因是他手持的車牌號碼位數太多。有人告訴他，需要預約排隊，又或者手持一個「2位數」的車牌便能入住。因此，薩尼終於在2016年以3300萬迪拉姆（約7千萬港幣）買下「D5」的車牌。

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責任編輯︰陳珈希