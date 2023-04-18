  • 27°C
香港時間 : 2023418日 (週二) 19:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世界之最】車牌「P7」以天價近1.2億成交　超級富商：號碼越細越有面

休閒消費 18:05 2023/04/18

分享：

分享：

熱門 法言人 超市大搜查 蔡天鳳 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

杜拜一個「D7」的車牌以天價1.12億港幣成交。

百萬名牌鑽石袋﹑千萬車位﹑千萬車牌已經見怪不怪，因為最近杜拜成交的一個「P7」車牌遠比這些高出好多倍，讓我們更深體會到「有錢便是任性」的有錢人世界。

最新影片推介︰

根據彭博報導，最近杜拜舉行了一場慈善拍賣會，而當中所得的善款，會捐贈阿拉伯聯合大公國總理兼副總統穆罕默德的10億糧援助計劃。

「P7」車牌的起標價為1500萬迪拉姆（約3.2千萬港幣），最後被一名匿名的競投者以高價5500萬迪拉姆（約1.18億港幣）成交，比底價高出近4倍。此外，此價更以高出6百萬港幣之差打敗了2008年創下的世界紀錄，當時當地商人庫理（Saeed Abdul Ghaffar Khouri）以5220萬迪拉姆（約1.12億港幣）買下了「1」的車牌。

其實，此車牌拍賣會是杜拜舉行多年的慈善活動。過去只有酋長或皇室才能使用單位數字的車牌，所以車牌號越短便代表越有錢。所以，不少富豪不惜一切花下萬金買下特別的車牌號碼。

此外，特殊的車牌也造就不少的便利。好像商人薩尼透露，他2005年時入住頂級的杜拜帆船飯店（Burj Al Arab）時遭拒，原因是他手持的車牌號碼位數太多。有人告訴他，需要預約排隊，又或者手持一個「2位數」的車牌便能入住。因此，薩尼終於在2016年以3300萬迪拉姆（約7千萬港幣）買下「D5」的車牌。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰陳珈希

相關文章

【杜拜旅遊】耗資1.3億美元建未來博物館　直擊3萬呎展區門票319港元
16:00 2023/02/24
【杜拜旅遊】耗資1.3億美元建未來博物館　直擊3萬呎展區門票319港元
【文青旅行】旅遊杜拜必訪500億元打造世博城　瀑布水舞間如流動水墨畫震撼感觀
11:22 2023/03/17
【文青旅行】旅遊杜拜必訪500億元打造世博城　瀑布水舞間如流動水墨畫震撼感觀
【旅遊復甦】豪華團銷情回升　逾10萬元東非遊受捧
11:40 2023/04/12
【旅遊復甦】豪華團銷情回升　逾10萬元東非遊受捧

你可能感興趣

【杜拜旅遊】耗資1.3億美元建未來博物館　直擊3萬呎展區門票319港元
16:00 2023/02/24
【杜拜旅遊】耗資1.3億美元建未來博物館　直擊3萬呎展區門票319港元
【文青旅行】旅遊杜拜必訪500億元打造世博城　瀑布水舞間如流動水墨畫震撼感觀
11:22 2023/03/17
【文青旅行】旅遊杜拜必訪500億元打造世博城　瀑布水舞間如流動水墨畫震撼感觀
【旅遊復甦】豪華團銷情回升　逾10萬元東非遊受捧
11:40 2023/04/12
【旅遊復甦】豪華團銷情回升　逾10萬元東非遊受捧
杜拜 皇室 車位 富豪 慈善活動 拍賣 成交

最高瀏覽

【賭王千金】何超蓮竇驍回禮禮物曝光　峇里婚禮低調舉行三房缺席
17:42 2023/04/17
【賭王千金】何超蓮竇驍回禮禮物曝光　峇里婚禮低調舉行三房缺席
【奪命事故】雜技女演員失手高空墜地亡　觀眾目擊全程驚嚇尖叫恐怖畫面曝光
12:45 2023/04/17
【奪命事故】雜技女演員失手高空墜地亡　觀眾目擊全程驚嚇尖叫恐怖畫面曝光
【賭王千金】何超蓮戴三對龍鳳鈪貴氣出嫁　仙氣婚照曝光榮升人妻
今日 12:59
【賭王千金】何超蓮戴三對龍鳳鈪貴氣出嫁　仙氣婚照曝光榮升人妻