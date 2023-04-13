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【盜竊案】稱接獲數宗尖沙嘴遇劫求助個案　日本駐港總領館籲在港日人留意財物

社會 17:21 2023/04/13

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（日本駐香港總領事館官網截圖）

日本駐香港總領事館今日（13日）於官方網站發布特別提醒，引述本港警方數據指，今年1至2月本港共發生3341宗盜竊案，提醒日本國民遊港期間應留意財物，又指已經接獲數宗國民在港遇劫求助。

領事館表示，根據報道，香港在今年1至2月期間錄得的盜竊案比去年同期增加37%，當中扒竊案件更比同期增加近倍達96%。

盜竊集團多在運動場或商場的洗手間出入口等待獵物，並在受害人注意力分散時採取行動。

領事館指，至今已接獲多宗日本人在香港被偷竊的案件，呼籲在港的國民，任何人都有機會受害，需要注意事件。

領事館透露，當中的兩個個案均發生在尖沙嘴區，其中一個受害人被駕車的賊人從後搶走財物，另一受害人則於背着背包於路上行走時，被人從後伸手入背囊竊走貴重財物。

領事館呼籲在港的日本人，要時刻注意自己的財物，並要將護照與財務分開放置，避免同時被盜走。領事館亦提醒在港的日本人將背包放在視線範圍內，同時不要在行走時使用智能手機或聽音樂。

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記者：吳穎嵛

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