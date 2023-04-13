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【超市大搜查】實測10款遮白髮染髮劑　5款奪A級持久不易褪色

食用安全 19:06 2023/04/13

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《LDK》實測10款遮白髮染髮劑，5款奪A級持久不易褪色。

白髮問題令人相當困擾，甚至有不少人年紀輕輕便出現白髮。日本雜誌《LDK》近日比拼了10款白髮染髮劑，測試著色度、持久度、成分和使用感，最終有5款奪得A級，可持久遮蓋白髮，當中不少牌子可在香港買到。

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【活得健康啲】港產導盲犬陪伴走遍世界終退休　主人不離不棄照顧終老：牠是家人

《LDK》搜羅市面10款染髮產品，當中包括泡泡染髮劑、染髮膏，以及乳液型染髮劑，熱門品牌如Salon de Pro、Liese、CIELO等均有上榜。

測試一：著色度

  • 比較遮蓋白髮的能力、染後的色澤、髮質等

測試二：持久度

  • 染色後反覆清洗及吹乾頭髮10次，測試是否容易褪色

測試三：成分

  • 檢視產品是否含可令頭髮光滑、保濕等成分

測試四：使用感

  • 由讀者實際試用，評估產品的使用方便程度、氣味、等候時間等

點擊下圖看10款染髮劑的測試結果和評價：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

在這次測試中，「Dariya Salon de Pro 泡沫染髮劑 Extra Rich 5」及「Dariya Salon de Pro 無香料染髮劑（白髮專用）5」被推薦為「Best Buy」產品。《LDK》指，兩款染髮劑在著色度和持久度測試中都獲得高分，不容易褪色，成分不俗，而且方便使用。

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責任編輯：沈佩珊

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