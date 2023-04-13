【金像獎2023】公布「專業精神奬」得主　資深影評人羅卡及石琪獲表彰

▲ 資深影評人羅卡（右）及石琪（左）。

香港影壇盛事，「第四十一屆香港電影金像奬」將於4月16日晚舉行，大會公布「專業精神奬」頒予兩位資深影評人羅卡及石琪，表彰他們超過半世紀為香港電影壇作出重大貢獻。

得主之一羅卡本名劉耀權，人稱「卡叔」。他於上世紀六十年代初加入《中國學生周報》主編電影版，介紹世界電影潮流與電影理論，評介冷門的外國藝術電影，同時對本地國、粵語片的動態亦有所關注。

拓闊觀眾對香港影史認識

羅卡曾於1974年加入電視台，為當年的新晉導演譚家明、許鞍華、嚴浩、章國明等編導電視片集。他更關心電影文化的推廣與教育工作，於1978年與電影界同道創辦「香港電影文化中心」，而策展與影史研究也成為其日後的工作重心。

早在「香港國際電影節」成立之初，羅卡已有份參與籌劃節目，到90年代他正式為「香港電影回顧」部分任節目策劃及編輯。2001至2005年間，羅卡為當時成立不久的「香港電影資料館」擔任節目策劃，舉辦了一連串回顧節目，拓闊觀眾對香港電影歷史的認識。

羅卡歷年來編著有關電影研究的作品，是他個人在不同階段的文字紀錄與反思。他多年來亦參與製作一些跟電影、文藝歷史相關的紀錄片，而最新與王茵茵合導的《聲影路》（2022年），更是他個人的生平回憶。

筆耕超過半世紀

至於石琪，原名黃志強，17歲時投稿電影版被退回，卻收到羅卡回信，鼓勵繼續寫作。石琪自言「這封信影響了我的一生」，由此開展其影評生涯，60年來一直振筆疾書，每日一篇，從不間斷，堪稱香港影評界的健筆。

石琪每天看戲寫評論，廣泛涉獵古今中外不同類型的電影，為其他報刊撰寫影評。

他曾參與「香港國際電影節」、「香港電影資料館」等種種電影文化事業的建設，評論時保持一貫公允持平立場，深得電影業界與讀者的尊重。

筆耕超過半世紀，隨着報章影評專欄式微，石琪與時並進改為網媒撰文，至今依然在個人網上平台以通俗淺白、生活化的文筆與大眾讀者分享觀影心得。