【靚太安樂窩】9大行山用品隨時救你一命　行山裝備Check list+路線推介

▲ Columbia戶外裝備專家Sandy為大家推介合適行山裝備及簡單行山路線。

不少人都會趁著放假親親大自然，而行山裝備準備充足，除了可以享受郊遊樂趣，在必要時更可保障人身安全。今集《靚太安樂窩》請來Columbia戶外裝備專家Sandy教大家揀選合適的行山裝備，及為行山初哥推介4條簡易行山路線。

9大必備行山用品

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▲ 揀選合適的行山裝備是十分重要。(湛斯雅攝)

1) 行山鞋

▲ WOMEN'S FACET 75 OUTDRY行山鞋。(湛斯雅攝)

作為「超級無敵重要」的裝備，行山鞋必須具備4大功能。分別是: 抓地，5 毫米高度堅固鞋釘配上Adapt Trax科技可應付乾濕環境、草地或碎石等不同地形; 緩震，Tech Lite Plush中底有更高舒適感; 超輕身，可減低腿部承受的壓力; 防水性，隔絕水分或污穢滲入，防止對鞋過重增加負擔。

另外，建議配備防菌控濕鞋墊及高度透氣行山襪，保護足踝以防扭傷及避免起水泡，才可好好享受遠足。

2) 快乾T恤

不少女生都喜歡直接單穿運動Bra Top，Sandy建議在外面多加一件UPF 50 防曬T恤，阻擋UVA/UVB有害紫外線之餘，快乾排汗功能亦可保持舒適。

3) 防曬褲

除運動Bra Top外，瑜珈褲亦是女生行山最愛穿搭，而Sandy就建議穿著有彈性又鬆身的防曬褲，可減少因流汗所造成的悶焗感，保持涼爽之餘，可避免汗疹和濕疹發作。

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4) 防潑水外套

▲ 設有可調節索繩風帽的防潑水面料外套，有助抵擋山上的溫差變化。(湛斯雅攝)

山上的日夜氣溫相差大， 一件集透氣、擋風及防水功能的外套，就是梅雨季節行山穿搭的最佳單品。

5) 防曬帽

▲ 可調節索繩。(湛斯雅攝)

天氣炎熱，在空曠地方長期暴曬，一來會中暑，二來曬傷皮膚。一頂速乾透氣的闊邊防曬帽，就可以有效阻隔紫外光直接照射皮膚。

6) 夏天防曬冰袖

進行戶外活動時，必須做足防曬措施，防曬冰袖有效阻擋紫外線，迅速排走汗水，有助降溫及保持透氣涼爽。

7) 行山杖

▲ 行山杖。(湛斯雅攝)

帶備輔助登山的工具，不但有助在上下坡時幫助身體平衡避免摔倒，更可以減輕雙腿及膝蓋關節負擔。

8) 背包

行山背囊是經常被人忽略的裝備，一個輕身、大容量的背囊才可以帶備充足物資，如水樽、糧食等，更方便拿走隨身垃圾。

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9) 急救用品

即使沒有帶備急救包的習慣，最少都要有毛巾、消毒藥水、彈性繃帶及膠布應付細微傷口、扭傷及蟲螫。

簡單行山路線推介

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1)虎山

▲ 絕對是日落勝地。(圖片來源:大澳文化生態綜合資源中心網站)

一個地方滿足郊遊、遠足及觀賞日落的願望，虎山位於大嶼山大澳，高海拔75米。山上有標高柱、涼亭，可遠眺珠江口及港珠澳大橋。

喜歡打卡的你，可以到山上的海豚雕像、紅色山徑圍欄(紅橋)拍照留念。如果以大澳為終點站，不妨登上虎山俯瞰大澳水鄉及夕陽美景。

難度：★ (5星為最高)

建議路線：大澳巴士站 > 大澳永安街 > 大澳街市街 > 石仔埗街 > 香港少林武術文化中心 > 虎山觀景台 > 寶珠潭 > 吉慶後街 > 大澳巴士站 (約3公里)

2) 標尖角

▲ 浪茄灣。 (圖片來源:trip.com網站)

由於容易到達，加上景色怡人，所以近年成為深受大家歡迎的行山路線之一。標尖角位於西貢萬宜水庫東壩北面的岬角，高海拔170米。

漁農自然護理署早年翻新兼興建觀景台，為大家提供清晰的資訊牌及舒適平坦的遠足徑。標尖角景觀開揚，可飽覽浪茄灣、飯甑洲及萬宜水庫等地，路程雖短但隨時可以打卡。

難度：★ (5星為最高)

建議路線：萬宜水庫東壩 > 花山 > 麥里浩徑第一段 > 標尖角頂 > 萬宜水庫東壩 (約5.0公里)

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3) 大坑墩

▲ 大坳門風箏場。(圖片來源: 漁農自然護理署網站)

想找一個可以一家大細好好享受Family Time的地方，大坑墩是個不錯的選擇。

大坑墩位於清水灣郊野公園內，設有一系列完善郊遊設施，如士多、野餐枱凳、風箏場、燒烤場、停車場及樹木研習徑等。如果直上大嶺峒，更可俯瞰龍蝦灣和西貢無敵大海景，是一個適合夜攝、享受郊遊樂趣的好地方。

難度：★ (5星為最高)

建議路線：大坳門 > 清水灣道 > 龍蝦灣郊遊徑 > 大坑墩 (約2公里)

4) 金馬倫山

▲ 聶高信山 (圖片來源: www.oasistrek.com網站)

要數香港島具景色、奇石、吊鐘花，又帶點難度挑戰性的路線，不少人都會想到聶高信山及金馬麟山。不過，如果想「試下水溫」，可嘗試相對低難度的金馬倫山。

山嶺以英軍少將威廉金馬倫（William Gordon Cameron）命名，位於香港島中部，土名飛鵝嶺，高海拔439米。沿路有不少分叉路、斜路，需要手腳並用、有一定平衡力及閱讀地圖技巧，最好和有經驗的朋友同行，安全小心為上。

難度：★ ★(5星為最高)

建議路線：黃泥涌峽 > 布力徑 > 金馬倫山 > 中峽觀景台 > 中峽道 > 布力徑 (約5公里)

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責任編緝：張懿慧