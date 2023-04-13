許光漢林柏宏新片叫好叫座　《關於我和鬼變成家人的那件事》瘋狂背後藏深情

▲ 《關於我和鬼變成家人的那件事》

由《緝魂》金馬提名導演程偉豪執導的《關於我和鬼變成家人的那件事》，電影於台灣上映便成為2023年最快破億台片，現已成台灣影史最高票房第7位。

今次電影中3位新生代偶像包括《想見你》金鐘獎最佳男主角提名許光漢、《六弄咖啡館》金馬獎最佳男配角林柏宏、《瀑布》金馬獎最佳女主角提名王淨。

同志覺林柏宏可愛

許光漢演的鋼鐵直男和王淨的百變警花都令人驚喜，而林柏宏演的飾演「死掉的Gay」毛毛，當中誇張奔放的肢體、表情動作放任到極致的演出，令柏宏自己表示常常都對戲中自己的演出感到害羞！



這次林柏宏飾演「死掉的Gay」毛毛，對於要演一個既是鬼又是Gay的角色，柏宏笑言也有參考身邊同志朋友：「有很外放甚至有點三八的樣子，我覺得非常可愛。」

設計特別口頭禪

此外，柏宏也有跟導演討論過自己的角色：「毛毛是比較活潑比較敏感也會情緒化，他也不是壓抑鬱悶的人，是比較外向的那一種。」

這樣的演出讓眾多觀眾非常難忘，特別是毛毛在戲中那句口頭禪「不敢相信！」

原來是柏宏建議加進去：「很認真地思考過要用甚麼樣子的口頭禪作為這個角色的貫穿全劇的一句話，最後想到『不敢相信』，很口語然後又有一點點文縐縐，其實也是平常我們會有機會說出來的，可是我們可能沒有意識到，然後從這口頭禪開始延伸出一些毛毛說話的方式。」

同志夜店熱舞



而同志夜店熱舞場景更令林柏宏印象深刻，他自認「舞痴」也從沒去過同志夜店，事前臨急抱佛腳找舞蹈老師特訓，沒想到拍攝當天，老師竟親自到場驗收成果，讓他壓力超大：「那天舞池裡有各式各樣穿著火辣的同志朋友在跳舞，他們都很享受，我卻超害羞，偷偷喝了兩杯酒，才敢跳下去跟大家跳舞，算是突破人生羞恥度，短期內應該難以超越。」



這次和許光漢及王淨第一次合作，林柏宏說到難忘場面，跟「老公」光漢一定是浴室場面：「因為浴室的那場戲很複雜，兩個人都飛來飛去而我還要吊威也。這場面是我的角色毛毛跟光漢相遇的第一場戲，所以希望呈現這兩個人一開始就有一種對立的狀態，希望這個對立是有喜劇的效果，我覺得這場戲是蠻大的挑戰。」

傳達溫暖正力量

至於跟王淨就要說到在車上的一場戲：「在戲裡面設定王淨是看不到我，可是會有一些空間的錯位，像是王淨的角色會坐在我的角色毛毛（鬼）身上，那毛毛當然是很不爽她坐在自己身上，那一場戲我覺得雖然在車子裡面，但小小一場戲也是蠻蠻複雜的。」



對於電影將在香港戲院上映，柏宏希望觀眾也同樣喜愛這部片：「這是一部非常瘋狂荒謬可愛，絕對讓你哈哈大笑的動作喜劇。但是在這個很瘋狂的故事的背後，也有很多很深刻的情感…. 這個電影就告訴我們，我們不需要為『愛』下定義，愛就是愛，希望大家可以來戲院感受到這電影所要傳達的這份很溫暖很正面的力量。」

最新影片推介：Ivy So專訪