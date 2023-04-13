【推動環保】青年學院與救世軍推布料再造計劃　學生將閒置衣服製成牛仔布袋作慈善義賣

▲ 青年學院與救世軍合作推展閒置布料升級再造循環再用計劃。（青年學院圖片）

每年，全球有9,200萬噸紡織物被廢棄，當中只有12%的成衣物料被回收再造，能物盡其用。職業訓練局（VTC）青年學院與救世軍合作推展「閒置布料升級再造（Upcycling）循環再用計劃」，其中逾60位修讀時裝的職專文憑學生發揮創意和工藝，利用救世軍收集得來的全新閒置衣物，設計及縫製出別出心裁的牛仔布袋，推動環保，服務社區，並在探索中鎖定個人興趣，找到人生發展方向。

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升級再造回收衣物 首階段誕15個時尚牛仔布袋

救世軍與青年學院合作將衣物升級再造，在青年學院老師的指導下，同學發揮創意，將閒置衣服製作成獨一無二的牛仔布袋。於計劃首階段，同學從零開始，成功利用2個月時間，設計並縫製出15個時尚牛仔布袋。

帶領計劃的卓越培訓發展中心（時裝紡織業）中心主管黃燕芳形容是次計劃為「人盡其才，物盡其用」，能夠協助有經濟負擔的同學得到課堂需要的布料，實踐所學，又可以幫助同學發展興趣，有所發揮，並推動環保，貢獻社會。

▲ 青年學院職專文憑（時裝）學生梁桐甄（左）和張明惠（右）製作了兩個時尚牛仔布袋，設計分別揉合了地圖元素及布匹拼配，和不對稱拼配風格結合多款牛仔布料，及手挽處的人手紡織工藝，展示設計意念。（青年學院圖片）

參與計劃的同學主要來自青年學院職專文憑（時裝）1年級課程，當中梁桐甄以地圖為設計概念，將不同類型的布料拼配製成環保袋。她指，同學會獨立負責製作布袋的每一個工序，包括構思、畫紙樣、選布、縫紉、使用衣車等，在過程中學到很多實務的設計技巧。對於作品可以推出市場作慈善用途，協助有需要人士，她稱感受到「前所未有的成功感」，認為所有的經歷都變得別具意義。

位於紅磡的救世軍家品店櫥窗，正展示計劃首階段的15個環保袋，讓巿民看見一眾學生的設計心思及手藝；其後亦計劃作慈善義賣，相關收益會用於救世軍社區服務。救世軍香港及澳門地域內閣業務行政部長羅惠芳表示，這次合作猶如「夢工場」，為學生實現夢想，將閒置衣服升級再造。雙方計劃未來將拓展計劃，設計不再局限於牛仔布袋，可望嘗試製作不同款式的衣物，並計劃舉辦工作坊，由年青學生教導長者將布料升級再造，推動跨代共融，回饋社會。

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責任編輯：梁凱婷