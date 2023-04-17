【男士護膚】日本製藥研發男士健膚品牌UL‧OS　不分膚質身體面部兼用

歷史悠久的日本製藥品牌大塚製藥繼日本及韓國市場後，將結合化妝品及醫藥科技所研發的男士健膚品牌UL‧OS（樂‧傲仕）引入香港市場。

UL‧OS（樂‧傲仕）是香港首個「健膚品」品牌，從男士生活習慣出發而研製一整套不分膚質、身體面部兼用的萬能「健膚品」。雖簡化護膚步驟，卻依然保持潔淨、滋潤、修護、防禦四大健膚功效不遺漏，掀起香港「男士健膚LEVEL UP」第一步。

此系列以健康藥品為基礎，融合護膚品特性，加上嶄新醫藥技術，破革將肌膚護理與保健概念注入常規潔面及護理產品，從此產品跨越皮膚界限，不分膚質，適合各類皮膚需要。

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部份產品(保濕液、防曬乳液及濕紙巾)沿用的AMP保濕配方可促進細胞代謝力，同時達至修復皮膚表層健康問題，從肌底開始改善提升膚質健康，護膚level up到健膚層次。一支等同用一步便完成繁複的保養肌膚步驟，用法簡單輕鬆，為男士建構一系列方便快捷且達到全面護膚效果的產品。

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