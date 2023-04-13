【許冠傑演唱會】邀契仔古巨基任嘉賓　基仔揭歌神暖心一面

▲ 基仔收紀念品。

一連7場的「許冠傑此時此處演唱會2023」終於接近尾聲，第6場昨晚（12日）圓滿完成，Sam今日休息一天，明天（14日）回紅館進行尾場演出。

Sam在介紹第6場特別嘉賓出場時說：「已經有7、8年時間沒見過他，他仍是那麼精靈，那麼靚仔，大家猜不猜到他是誰？是否猜不到？他就是我的契仔，好精靈好cute cute的古巨基Leo！」

古巨基從台下升上舞台後和Sam合唱《沉默是金》，合唱完此曲後基仔說：「Sam哥，我想在此多謝你，因為今次已是我第2次做你嘉賓。我們所有Sam哥的歌迷也要多謝你，因為你的歌陪伴我們，也給了我們很多力量。很多嘉賓也提及Sam哥你是我們香港人的歌神，不如我們全場一萬位觀眾一起大嗌『歌神，許冠傑！』，好不好？」此時Sam很不好意思地說：「我受不起！」基仔接着說：「一、二、三….」，於是全場一起叫「歌神，許冠傑！」場面非常震撼。

「因為全靠Sam哥，你是第一位作曲、填詞和唱粵語歌的歌手，令我們的香港樂壇有粵語歌曲，沒有你便沒有我們，而且很多朋友也提及Sam哥你為樂壇帶來一代接一代。除了這些大家也知道的事實外，今天我還想說一點點和Sam哥的生活點滴，大家想不想知？請工作人員拿那件東西過來。」

基仔接過紀念板後表示：「大家看看這塊紀念板，知不知道板上面的字和圖案，以及那些一粒粒的星星裝飾，也是由Sam哥親手畫和貼上去的？Sam哥除了他的音樂成就外，也是一位很細心，對所有朋友和後輩很貼心的人。演唱會導演和我說Sam哥每天回到紅館，第一時間要做的事便是把要送給嘉賓的紀念板貼好。多謝Sam哥，我想和大家分享Sam哥是一個有心思，好有愛的長輩。」

Sam表達過衷心多謝後說：「接着我想送一個驚喜給大家，我曾和Leslie（張國榮）合唱《沉默是金》，但其實我和Leslie的合唱歌有兩首，大家知不知道歌名？在電影《新最佳拍檔》裡面有首快歌，很勁的，是我和哥哥合唱，但從未在台上表演過。今次是第一次Live，加上Leo你的聲線和唱腔很像Leslie，由你來代替他，我們就唱這首好勁的《我未驚過》。」