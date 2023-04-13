【育兒心得】被問湊仔煮飯有幾辛苦？ 全職媽：沒有落手落脚凑仔不會明白

▲ 《寶寶大過天》劇照。

「湊仔煮飯有幾辛苦？啲仔女返晒學你咪可以瞓覺咯！」小時候經常聽到爸爸這樣跟媽媽說，覺得育兒並不是一件難事，即使媽媽經常忙到一頭煙，他也不會幫忙。

「瞓覺？你試下湊一日睇下瞓唔瞓到晏覺？」媽媽還擊說。

讀小學時我也經常想，到底我們上學後，媽媽一個人在家做甚麼呢？那時總覺得做家庭主婦「很正」，不用上班，想做甚麼就做甚麼，然後幻想媽媽獨個兒在家偷吃零食和打機。

現在真想跟當時的自己說︰「少年，你太年輕了！」

最新影片推介：

沒有自己落手落腳照顧過孩子，就不會明白箇中滋味。育兒的辛苦，在於體力和糾結情緒的叠加影響。做家務的體力，每天照顧全家人的一日三餐，帶孩子返學放學的奔波疲勞，無論陰天雨天晴天都要持之以恒，非常困身，還有處理各種管教問題引發的情緒波動，每個環節都令人身心疲憊。

如果夫妻間沒有一致的教養標準，雙方還要為管教的事而爭執，實在想不到這條育兒之路可如何走下去。

慶幸的是，丈夫不似父親。好些晚上，當我不小心哄孩子時睡着了，他會默默地把碗碟洗好；當我和孩子因為功課鬧僵持，他會毫不猶豫的接棒，然後一起探討如何推動孩子把功課做好；有時甚至自動請纓「一打二」，好讓我約朋友外出吐苦水，放鬆心情。

我嘗試代入丈夫，代入一個人辛勞工作回家，希望看到甚麼景象︰我希望看到一個賢惠的另一半持家有道，兩個孩子乖巧生性，迎接自己回家。

但是，我知道每晚他放工回來，看到的只是一個狼狽的太太和一片狼藉的家。

換了是母親，大抵會被父親責怪得一文不值，為甚麼不能讓辛勞賺錢回家的他怎樣怎樣，但丈夫卻能在如斯境況包容我，並提供幫助。

要不是這份支持，我猜自己也捱不下去。真感謝我的「神隊友」！

全文刊於《晴報》，原題為看到太太狼狽 神隊友的反應是？