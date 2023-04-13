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【議員民望】民研︰田北辰支持度蟬聯第一　葉劉認知率最高惟評分大跌4.7分

政治 18:18 2023/04/13

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

實政圓桌田北辰，在香港民研調查市民對立法會議員支持度中，續排首位。（資料圖片）

香港民研調查市民對立法會議員支持度，結果顯示，實政圓桌田北辰續排首位，其次是新民黨主席葉劉淑儀，不過二人的評分較半年前有明顯下跌，其中葉劉淑儀更跌了4.7分，田北辰則跌3分。

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民研於4月初，由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，分兩階段先後成功訪問了508及502名香港居民，進行提名調查和評分調查。

提名調查結果顯示，6位最多人認識的立法會議員依次是葉劉淑儀、李慧琼、田北辰、何君堯、梁美芬、和李梓敬。其中，田北辰的支持度續蟬聯第一，獲49.5分，但較去年10月份的調查，跌了3分；第二和第三分別是葉劉淑儀和李慧琼，分別獲47分和46.1分，然後是梁美芬和何君堯，分別得40.7及34.7分。李梓敬的得分（35.2分）雖較何君堯高，但因其認知率較低而被剔除「五強」。

浸會大學副教授陳家洛認為，議員支持度下跌，反映市民對完善選舉制度後的立法會反應冷淡，他留意到，一些關注「簡約公屋」等重要議題的議員，雖有曝光率，但卻未有上榜，反映市民不多關注相關議題。

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責任編輯：關景騰

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