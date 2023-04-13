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【國民教育】教育局資助教師赴內地交流預算涉3,200萬元　較疫前急增3.5倍

社會 22:05 2023/04/13

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

教育局局長蔡若蓮（右一）赴上海訪問，到訪小紅書總部。（蔡若蓮fb）

教育局近年積極推動國民及國安教育，包括強制或鼓勵部分師生到內地交流。教育局今日（13日）回覆立法會特別財委會書面提問，預算下學年教師內地專業交流活動將按年急升2.7倍至3,200萬元，參加人數增加近3倍至5,340；連同高中公民科、其他中小學生及專上學生內地交流體驗計劃，預算合共耗支2.78億。

教育局自2020年起新增要求中小學新入職教師和升職教師參加內地學習團，但受疫情影響，首團於本周二（11日）才出發，連同教育局以往為教師舉辦各類型內地專業交流活動，本學年開支臨時數字為870萬元、1,380人參加，局方更預計下學年會有5,340名教師參加內地交流，預算3,200萬元，較疫情前（2018/19學年）僅1,680人、開支710萬元，分別急增2.2倍及3.5倍。

學生方面，教育局指「中小學生內地交流計劃」將於新學年重啟，預計提供逾109,000個名額，預算開支1.15億元，高於疫情前的1.089億元。同樣受疫情影響，延至今年4月才成行的高中公民與社會發展科內地考察，局方預計8月底前會有逾5萬名學生參加，下學年則料有7.2萬人參加，兩年預算開支分别為6,000萬及1.16億元。

各專上院校亦開始恢復「專上學生內地體驗計劃」，促進學生認識國家歷史文化、憲制秩序等，並增強國民身份認同、提高國安意識，局方預計本學年及下學年分別有600及4,000人參加，預算分别為1,360萬及1,500萬元，遠高疫情前的670萬元。

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記者：梁凱婷

蔡若蓮 歷史科 公民與社會發展科 國安法 疫情 經濟 武漢 人工智能 文娛藝術 學校

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