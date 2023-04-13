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【米芝蓮2023】熱愛鑽研新菜創高力芒果奶黃　老闆：可給客人新鮮感

社會 18:31 2023/04/13

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

一家。（「一家」社交平台圖片）

米芝蓮昨日（12日）公布《香港澳門米芝蓮指南2023》必比登推介名單，本港6間首次上榜，包括西關瀨粉及爆炒XO醬蘿蔔糕等懷舊及創新小食店「西關老祖」、40年經驗老師傅主理傳統粵菜的「船記」、秘製辣椒醋涼皮獲垂青的「兩姊妹涼皮」、泰北依善傳統泰菜的「Saya」、上海和四川經典菜餚「一家」，以及位於北角的「魚事者」，詳情即看【下一頁】

位於筲箕灣的「一家」，開業2年，經營宗旨如店名般，希望顧客如回到家一樣溫暖和親切，老闆之一Tamaki先生表示，員工在這裡工作像一家人，自然能將開心的氣氛感染顧客，『好少見樓面同廚房嘅員工咁夾，員工喺笑住拎碟餸出嚟，簡單同顧客講句「食得開心啲」，好自然可以渲染到客人。』他相信這也是餐廳獲得米芝蓮推介的原因。

    點擊圖片放大

米芝蓮簡介提及店內提供上海和四川經典菜餚，包括七里莊酒糟醉雞和四川水煮魚等，又指高力芒果奶黃新穎而充滿創意，絕對值得一試。Tamaki先生指，菜色材料十分簡單，包括時令芒果、蛋白液、奶黃及餅皮，接單後才將蛋白打泡至企身，再以蛋白包好芒果奶黃油炸而成，秘訣是油不可炸過其他食材，以免味道混雜。

來自日本的Tamaki先生，從事飲食業30年，來港工作已26年，熱愛下廚，過往開餐廳已鍾情研究新菜式，喜歡興奮及刺激的感覺，亦可以給予客人新鮮感。疫情3年，他形容開業以來營業環境困難，「喺生存緊而唔喺生活」，不過慶幸有全港市民共同渡過如此艱難的環境，這個殊榮正好可以肯定所有員工一直以來的付出。

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記者：陳麗娜

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