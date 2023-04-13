【法言人】林夏薇被兜頭淋紅酒　全身被淋濕凍到打冷震

▲ 《法言人》

TVB新劇《法言人》內，視后林夏薇飾演有「滅絕師太」之稱的律師田佑家，在法庭上表現嚴肅，但回家卻變成鄰家女孩，戴起圓框眼鏡，更顯少女味，形成強烈的反差。

在昨晚（4月12日）播出《法言人》，林夏薇在劇中被兜頭淋紅酒羞辱，而事後她在個人IG貼出拍攝花絮並寫下感受，指當日由凌晨拍至天光，在嚴寒的天氣加上濕身的戲份，令她凍到打冷震，而且更紅酒入眼發炎。

凍到打冷震

林夏薇寫道：「飲紅酒試得多，畀紅酒照頭淋都係第一次。 睇番呢幕，就諗起當夜拍到天光，嚴寒+濕身，係咁打冷震，重點係對眼啱啱做完矯視手術，紅酒入眼即發炎，因為要淋紅酒只能一take過，超長對白冇得NG⋯⋯」

之後亦不忘多謝工作人員當日對她的照顧，為她準備毛巾同熱飲，稱：「要多謝番工作人員對我嘅照顧，準備毛巾同熱飲，好有愛啊」

▲ 內地一線小生陳曉

感謝陳曉打氣

此外，與林夏薇感情要好的內地一線小生陳曉，日前拍片為她宣傳新劇。

對此，林夏薇在IG感激對方的支持：「哇，陳老師你總是那麼暖心，真的很感動耶～我最近也在追你主演的人生之路哦，共勉！你是最帥的。」圈中好友包括胡定欣、周嘉洛及趙璧渝亦對此紛紛讚好。

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