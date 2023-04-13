【走私香煙】海關於公屋搗破2個懷疑私煙貯存倉庫　檢15萬支市值55萬懷疑私煙

▲ 海關在公共屋邨搗破兩個懷疑私煙貯存倉庫。（資料圖片）

香港海關昨日（12日）及今日（13日）分別在屯門和秀茂坪的公共屋邨進行反私煙行動，搗破兩個懷疑私煙貯存倉庫，檢獲共約15萬支懷疑私煙，估計市值約55萬元，應課稅值約37萬元。



首宗案件中，海關人員昨日中午在屯門蝴蝶邨截查一輛輕型貨車，經搜查後，在車內檢獲約80,000支懷疑私煙。一名56歲的懷疑涉案男司機被捕，該輛懷疑用作貯存及分銷私煙的車輛同被扣查。



第二宗案件中，海關人員同日下午在秀茂坪安達邨一個單位搗破另一個懷疑私煙貯存倉庫，在單位內檢獲約57,000支懷疑私煙和拘捕一名28歲、報稱速遞公司職員的男子。跟進調查後，海關人員今日上午於秀茂坪郵政局從一個韓國抵港的郵包中再檢獲約8,000支懷疑私煙。初步調查發現，涉案的2個私煙貯存倉庫主要用作供應私煙予區內公共屋邨居民。



兩名被捕男子已被落案控以「處理應課稅品條例適用的貨品」罪。海關會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。



海關一直根據情報分析，加強打擊不同層面，包括跨境走私、貯存分銷及販賣的私煙活動。如發現有公屋單位涉及有關罪行，海關會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。海關特別提醒市民，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款一百萬元及監禁兩年。

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記者：吳穎嵛