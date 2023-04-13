【KO便秘】100萬港人有不同程度便秘問題 中醫界女神分享一招通便秘方

▲ 中醫推介一招通便秘方。

人生保健三大事：食得、瞓得、屙得（大便通暢）。現代人物質充裕，三餐溫飽已不成問題，反而是工作壓力導致的睡眠質量及腸胃欠佳，屢見不鮮。

曾有一位病人為了減肥和排便暢順，服食了某某減肥排毒產品，結果停服後卻一星期無法排便，且月經遲遲不來。經過兩個月的調養，大便與體質才回復正常。消委會曾有調查發現，坊間大部分的減肥排毒產品都含有蒽醌類草藥，當中以大黃、蘆薈、決明子、番瀉葉、虎杖等最為常見。蒽醌能夠刺激結腸及增加胃腸蠕動。若長期服用蒽醌類成分，會令體內電解質水平紊亂，出現習慣性便秘。因此，如果有便秘問題，必須辨證論治，切勿胡亂服藥。

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有數據研究顯示，約100萬個香港人，患有不同程度的便秘。正常的大便規律應為定時一日一次，成形而通暢。醫學上，便秘可分為結構性和功能性兩種。結構性便秘即是腸道結構出現變化，例如腸道出現瘜肉、痔瘡、腫瘤問題，令腸道出現傳遞上錯誤而形成便秘。功能性的便秘則不牽涉腸道結構上變化，主要與過食燥熱食物、情緒壓力、體質虛弱、產後、經常忍便等有關。

相傳清朝的乾隆皇帝也有嚴重便秘，御醫們都束手無策。有次，他在御花園散步時，突然聞到番薯香味，自此之後就將番薯加入他的御膳裏。番薯，味甘、性平，有健脾胃、補虛損、通便的作用。乾隆皇帝食用半年後，頑固性的便秘亦不藥而癒。特別在秋冬季節，不少人都會發現大便偏乾不暢，大家屆時不妨早餐蒸一至兩個番薯作早餐食用，來幫助大便通暢。

另外，早上可在刷牙後做以下的動作：連續飲水五下（每口喝小量的水即可），再且肛縮五下。如是者重複15次，有助腸的蠕動，減輕便秘問題，這是一位資深氣功師傅的通便秘方。從科學角度剖析，消化道的最上端是食道，而最末端則是肛門，吞嚥及肛縮的動作分別能刺激消化道的始末，對於大腸的蠕動確實有一定的作用。持之以恒的話，不少病人也跟我說便秘的情況改善了不少。

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