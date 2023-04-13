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【人手荒】航空服務業界料面臨10萬人手空缺　籲適度輸入外勞

社會 19:00 2023/04/13

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

各行各業均現人手荒，航空服務業今日（13日）表示，現時業界仍有約2萬人手空缺未填補，待機場三跑道系統完全落成後，人手空缺更會擴至近10萬人。有立法會議員呼籲政府認真考慮輸入外勞，以確保航空業能盡快復常。

香港航空公司服務商協會劉敏儀表示，根據機管局估算，現時大約有5.3萬名員工在機場工作，較疫情前近7.8萬員工少，人手空缺達2.5萬個。

劉敏儀估計，當第三跑道系統完全啟用時，香港機場料需額外7萬名員工。簡單推算，機場未來要填補接近 10萬個職位空缺。

她又指，大部份航空服務業公司正面對沉重營運壓力，除了人力成本大增外，各企業已收到機場租金及各項費用將陸續加價的通知。業界期望政府能夠協助航空業，在復甦期讓各企業專注招聘足夠人手，避免過度高漲的經營成本影響香港航空業的整體競爭力。

航運交通界立法會議員易志明就指，目前陸路運輸、航空服務業和海上作業三個行業，正面對最少10萬人手空缺，本地勞動力不足以填補空缺，建議政府認真考慮輸入外勞，以確保航空業能夠盡快回復至疫前水平。

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記者：陳梓蔚

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