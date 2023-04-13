【癌症殺手】生頭瘡竟揭患末期胃癌　醫生：5種症狀需多留意

身體出現異樣不容忽視，否則容易錯過治療時機！台灣一名醫生在YouTube節目上指出，曾有一位70歲男病患頭皮上長了暗瘡，前往皮膚科就診後卻未見好轉，最後居然在胃裡發現直徑8cm的惡性腫瘤。

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台灣基隆長庚醫院胃腸肝膽醫生錢政弘在YouTube節目《下班經濟學》中表示，胃癌與胃潰瘍跡象十分相似，兩者皆會出現腹脹、胃灼熱，噁心想吐和體重減輕等情況，部分人則會有吞嚥困難。

錢政弘引述過往的特殊個案，指曾經有一位70歲老翁，因頭皮上長了一粒暗瘡而前往皮膚科求診，當時診斷為毛囊炎。然而老翁塗了3至4星期藥後，情況依然未有改善，於是前往醫院做切片檢查，結果發現是腺癌；醫院再為老翁安排照胃鏡及大腸鏡，結果發現兩個部位分別有8cm及3cm的惡性腫瘤，而胃癌更已進入末期。

老翁其後開始出現神智不清、四肢無力的症狀，經過斷層掃描發現，原來他的腦部也有3個腫瘤，其中一個更有5cm大。對此，家屬曾猶豫是否接受治療，但最終選擇接受醫生的建議，進行手術切除腦內的腫瘤。而老翁在術後一個月，已能自行步入門診。一年後再追蹤他的情況，發現胃癌跟大腸癌的腫瘤都小了一半。錢政弘藉此鼓勵病友，希望他們不要放棄治療。

錢政弘指出，罹患胃癌85%機率與幽門螺旋桿菌有關；患上胃癌的風險更會比一般人高6倍。另外，台灣健康署曾指出，遠離胃癌的威脅需從生活做起，並提供3招保護胃的方法：

1. 健康飲食：儘量減少吃醃製及煙燻食品，多吃蔬果、戒煙節酒，並避免與人共用餐具

2. 規律運動：建議每週運動3次，每次30分鐘，每分鐘心跳至少達到130下

3. 及時檢查：如有腸胃不適症狀應及早就醫，如有胃癌家族病史，更應定期接受檢查。

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責任編輯：羅嘉欣