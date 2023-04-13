【金像獎2023】林家謙Serrini掀頒獎禮序幕　姜濤鄭秀文等獻唱候選歌曲

▲ 香港電影金像獎主席爾冬陞與董事錢嘉樂。

「第四十一屆香港電影金像奬」頒獎典禮將於4月16日在香港文化中心舉行，大會在今日（4月13日）舉行拜神儀式，香港電影金像獎主席爾冬陞與兩位副主席莊澄和文雋，以及董事局成員代表梁李少霞、余安安、錢嘉樂、周國忠、麥振鴻及韋啟良等均親臨參與儀式，祈求盛事順利舉行。

將於頒獎典禮當晚為大會主持社交平台直播的陳海寧、鄧月平及鍾雪瑩，以及大會指定電視台及電視製作伙伴香港電視娛樂有限公司ViuTV總經理鍾廣德和MakerVille行政總裁魯庭暉亦到場。

▲ 大會社交平台直播主持鄧月平（左）及鍾雪瑩（右）。

「紅地氈」地點作改動

香港電影金像獎主席爾冬陞在儀式後表示：「多年來金像獎及本地電影業界與香港社會同行，過去3年金像奬均在新冠疫情肆虐下幾經波折方舉行；幸好今年疫情退卻，社會亦逐步復常，金像奬的籌備工作得以全面有序進行，大會上下對此項年度國際華語影壇盛事再度隆重舉行均充滿信心。」

金像奬大會已於2月初的記者會公布本屆頒獎典禮回歸香港文化中心大劇院舉行，並宣布典禮前的活動焦點「紅地氈」將改於香港文化中心海濱長廊大樓梯外、以維多利亞港美景為背景的廣場盛大舉行。

▲ （從左至右）：ViuTV總經理鍾廣德、香港電影金像獎董事局成員代表麥振鴻、林淑賢、錢嘉樂、韋啟良、副主席莊澄、余安安、梁李少霞、主席爾冬陞、副主席文雋、周國忠、大會社交平台直播主持鄧月平及鍾雪瑩以及MakerVille行政總裁魯庭暉。

林家謙及Serrini掀序幕

大會今日同時公布頒獎典禮表演環節，兩位唱作歌手林家謙及Serrini與兩位大會音樂總監于逸堯及高佬（Goro Wong）攜手合作，從選取曲目、編排音樂及至籌備演出已準備3個月，他們的表演將為晚會掀序幕。

此外，歌手洪家豪、ANSONBEAN、Winka（陳泳伽）、姜濤、鄭秀文及王菀之等候選「最佳原創電影歌曲」的主唱者亦會現場獻唱入圍電影主題曲。