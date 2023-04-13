  • 23°C
香港時間 : 2023413日 (週四) 20:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電力供應】兩電合營海上液化天然氣站年中投產　全球最大儲氣船今抵港

社會 19:55 2023/04/13

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（中電及港燈圖片）

中電和港燈正合作發展香港海上液化天然氣接收站項目，當中用作接收、儲存液化天然氣及進行再氣化過程的浮式儲存再氣化裝置船（儲氣船）今天（13日）抵港。

儲氣船正停泊於長洲南碇泊處，待完成相關檢查及入境手續後，將於下周駛往位於索罟群島以東的海上液化天然氣接收站，以配合項目的最後整體調試。

海上液化天然氣接收站屬香港首項同類設施，由中電與港燈共同發展及興建， 日後營運將由兩電聯營的香港液化天然氣接收站有限公司負責。項目的海上碼頭及 兩條海底輸氣管道工程已經完成，正進行投產前調整工作，預計今年年中投入運作。

該艘儲氣船將命名為Bauhinia Spirit，屬目前全球最大的浮式儲存再氣化裝置船，船體總長345米，液化天然氣儲存容量達26.3萬立方米。

儲氣船日後將長期停泊在海上液化天然氣接收站，用於接收、儲存液化天然氣及將液化天然氣再氣化。 海上液化天然氣接收站啟用後，將增加本港天然氣供應的來源，加強供應穩定性，並讓兩電直接從國際市場購買價格具競爭力的天然氣，有助提高整體議價能力。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【支援基層】中電撥款1億元紓緩基層家庭燃料費開支　3月30日起接受申請
16:31 2023/03/22
【支援基層】中電撥款1億元紓緩基層家庭燃料費開支　3月30日起接受申請
【停電索償】大停電食物變壞巿民索償逾6500元　中電申剔除申索被駁回
13:00 2023/03/23
【停電索償】大停電食物變壞巿民索償逾6500元　中電申剔除申索被駁回
【電費回扣】中電因地租差餉而退還回扣完結　4.29起每度電156.5仙
15:34 2023/04/06
【電費回扣】中電因地租差餉而退還回扣完結　4.29起每度電156.5仙

你可能感興趣

【支援基層】中電撥款1億元紓緩基層家庭燃料費開支　3月30日起接受申請
16:31 2023/03/22
【支援基層】中電撥款1億元紓緩基層家庭燃料費開支　3月30日起接受申請
【停電索償】大停電食物變壞巿民索償逾6500元　中電申剔除申索被駁回
13:00 2023/03/23
【停電索償】大停電食物變壞巿民索償逾6500元　中電申剔除申索被駁回
【電費回扣】中電因地租差餉而退還回扣完結　4.29起每度電156.5仙
15:34 2023/04/06
【電費回扣】中電因地租差餉而退還回扣完結　4.29起每度電156.5仙
天然氣 中電 港燈 工程 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【擺酒中伏】新郎控訴6宗罪喜帖失竊甩漏多　場地負責人致歉︰我哋難辭其咎
18:30 2023/04/12
【擺酒中伏】新郎控訴6宗罪喜帖失竊甩漏多　場地負責人致歉︰我哋難辭其咎
【危險行為】男歌手表演途中跳向台下觀眾席　歌迷骨牌式倒地現場陷混亂
13:09 2023/04/12
【危險行為】男歌手表演途中跳向台下觀眾席　歌迷骨牌式倒地現場陷混亂
【婚禮人情】收紅色炸彈列明人情最低消費　親友轟：一家四口難負擔
17:10 2023/04/11
【婚禮人情】收紅色炸彈列明人情最低消費　親友轟：一家四口難負擔