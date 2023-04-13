【電力供應】兩電合營海上液化天然氣站年中投產　全球最大儲氣船今抵港

▲ （中電及港燈圖片）

中電和港燈正合作發展香港海上液化天然氣接收站項目，當中用作接收、儲存液化天然氣及進行再氣化過程的浮式儲存再氣化裝置船（儲氣船）今天（13日）抵港。

儲氣船正停泊於長洲南碇泊處，待完成相關檢查及入境手續後，將於下周駛往位於索罟群島以東的海上液化天然氣接收站，以配合項目的最後整體調試。

海上液化天然氣接收站屬香港首項同類設施，由中電與港燈共同發展及興建， 日後營運將由兩電聯營的香港液化天然氣接收站有限公司負責。項目的海上碼頭及 兩條海底輸氣管道工程已經完成，正進行投產前調整工作，預計今年年中投入運作。

該艘儲氣船將命名為Bauhinia Spirit，屬目前全球最大的浮式儲存再氣化裝置船，船體總長345米，液化天然氣儲存容量達26.3萬立方米。

儲氣船日後將長期停泊在海上液化天然氣接收站，用於接收、儲存液化天然氣及將液化天然氣再氣化。 海上液化天然氣接收站啟用後，將增加本港天然氣供應的來源，加強供應穩定性，並讓兩電直接從國際市場購買價格具競爭力的天然氣，有助提高整體議價能力。

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記者：陳梓蔚