行會復辦午餐會邀各界交流　逾120人出席

▲ 葉劉淑儀在社交媒體透露，午餐會「Thursday lunch」有逾120人出席。(葉劉淑儀ig圖片)

疫情過去，社會漸復常，行政會議的午餐會「Thursday lunch」也「復常」，事隔近2年，今日復辦。行會召集人葉劉淑儀今日在社交媒體透露，午餐會「Thursday lunch」是疫情後首次，有逾120人出席。

據聞，午餐會「Thursday lunch」由行會安排，邀請社會各界，社會各持分者出席交流，立法會議員有份受邀，每月一次，有興趣的人可以自行報名，亦要自行「夾錢」。

有份出席午餐會的新民黨立法會議員陳家珮就話，午餐會先由葉劉淑儀致詞，再由今次午餐會的嘉賓政務司司長陳國基致詞，兩人均用英文致詞，在場有很多外籍人士，官員方面，保安局局長鄧炳強和勞工及福利局局長孫玉菡亦有出席。

陳家珮又透露，自己是首次出席，認為去到現場抽籤決定座位的安排很好，每次可以和不同人坐，和不同界別在輕鬆氣氛下交流，她同枱有香港律師會和怡和集團的代表。她形容，活動氣氛很好，誠如陳國基致詞說的「Hong kong is back」，香港返回國際舞台。她自己今日有和不同企業代表交流，如了解人才流失的情況，對方如何看中美關係等。

選委界立法會議員譚岳衡亦有參與午餐會，他說，午餐會是難得的機會，讓不同界別人士就不同問題多交流、多溝通，樂見「復常」。

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