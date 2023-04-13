【縮班殺校】全港公營小學3年削減294班　2間中小學及41間幼稚園停辦

▲ 教育局表示，全港公營小學各級在過去3個學年，大幅削減294班。（資料圖片）

學齡人口下降，引起縮班殺校潮，教育局今日（13日）回覆立法會特別財委會書面提問，披露全港公營小學各級在過去3個學年，合共減少294班，本學年縮班情況最嚴重，按年大減164班，全港僅得北區小學加班，其餘17區共減188班，包括5個重災區各減至少10班。此外，過去3年分別各有1間中、1間小學及41間幼稚園停辦。

局方公布過去3個學年各區公營小學各級核准班數按年變化，包括在2020/21學年減少27班、2021/22學年減少103班，以及在2022/23學年減少164班。其中元朗最嚴重，3年合計減少58班，屯門亦減45班，東區則減33班。

若單計本學年，全港17區公營小學核准班數均錄得跌幅，整體減少188班，多個重災區依次為屯門（減21班）、東區（減20班）、西貢（減20班）、黃大仙及元朗（減19班）等，唯獨北區加24班，但該區過去兩年也減少16班，即合共只增加8班。

局方文件亦顯示，上學年及本學年，分別有1間東區小學、1間離島區中學停辦，北區則有2間小學在上學年新辦；幼稚園方面，過去3學年全港各區，分別有15間、21間及5間幼稚園停辦，另有12間、5間及1間幼稚園新註冊；本學年情況僅截至今年2月。

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記者：馮琪雅