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【北上交流】中銀資助青年航天交流活動　訪珠海太空中心與專家交流

社會 21:40 2023/04/13

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（中銀香港圖片）

中銀香港資助首屆「青少年航天科普計劃」，計劃早前舉辦第一場内地航天遊學考察團，35名學員到訪珠海全新青少年科普研學基地—珠海太空中心，親身體驗國家航天科技進步，並與内地航天專家進行交流，了解最新航天科技及太空科學。

參與學員完成香港課程並通過評審方考核後，於日前出發到珠海參加考察團。期間學員到訪珠海太空中心，參觀國家航天、航空、國防等領域的展品。

通過場内的互動體驗項目、仿真實物模型等展覽形式，學員們可零距離體驗國家載人航天科技成果。活動當日亦邀請到中國航空工業集團高級工程師暨科普金牌講師楊承光，向學員們講解中國航天科技發展及未來動向。

是次考察團為首屆「青少年航天科普計劃」下的課程之一，以進一步加深學員對國內頂尖航天科技的認識及促進香港與內地青年交流。

除了青少年航天科普計劃，中銀香港資助的「禮行天下」文化傳承計劃早前亦舉行了閉幕典禮。

中銀香港首席信息官鄭松岩表示，中銀香港多年來堅持推動香港青少年認識、瞭解中國歷史文化及國家發展，透過與不同機構的協作，讓青少年從小建立國家觀念，正確認識國家歷史，強化國民身份認同。

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記者：陳梓蔚

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