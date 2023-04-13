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熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【流感高峰期】月初至今錄18宗流感死亡個案　防護中心：流感活躍程度持續上升

社會 22:03 2023/04/13

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(資料圖片)

衞生防護中心公布最新流感及新冠數據。中心表示，月初（2日）至昨日期間，共錄得36宗成人流感重症個案，當中17人死亡，另外有一宗兒童死亡個案。中心表示，本地季節性流感的整體活躍程度持續上升。

如計及所有年齡層，47宗嚴重流感個案（包括所有年齡人士）， 當中18宗死亡。大部分人重症人士均是50-64歲、以及65歲以上組別，佔39人。

對上一周所收集的 7,090 個呼吸道樣本中，有962個樣本（13.57%）對甲型或乙型季節性流感病毒呈陽性反應，82%是甲型（H1）流感。流感病毒陽性百分比（13.57%）高於9.21%的基線水平，並高於前一周錄得的10.39%

對上一周，整體公立醫院主要診斷為流感的入院率為0.45（每一萬人口計），對比前一周錄得的 0.29 。整體流感入院率高於 0.25 的基線水平；中心錄得 8 宗在學校/院舍發生的流感樣疾病爆發的報告（共影響 33 人），對比前一周錄得 12 宗爆發的報告（共影響 55 人） （圖 2.3）。整體流感樣疾病爆 發個案數目現時處於低強度水平。

至於新冠疫情方面，對上一周共錄得30宗 新冠病毒嚴重個案及死亡個案，對比前一周20宗增加。中心表示，最新監測數據顯示，過去一周新冠病毒的活躍程度有輕微上升。

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責任編輯：陳展棋 

 

 

 

疫情 傳染病 衞生防護中心 流感

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