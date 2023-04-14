【電話騙案】首3月597電騙按年飈76%涉款2億　「猜猜我是誰」增逾2倍老翁失120萬積蓄

▲ 警方商業罪案調查科署理高級警司陳偉基（中）表示，「猜猜我是誰」騙案有捲土重來之勢，並已成為香港罪案主流。（馮漢柱攝）

「幾乎每個港人都收過詐騙電話」，警方形容電話騙案已儼如社會問題。本港今年首3個月的錄得597宗電話騙案，雖較去年第四季下跌近48%，但按年計仍然大增76%；涉近2億元騙款，亦按年增逾五成。

當中「假冒官員」在當局大力打擊下，有下跌趨勢，但「猜猜我是誰」騙案則按年增2.3倍、涉及騙款更激增近4倍；76%受害人是長者，有8旬翁因騙徒聲音與兒子相似，失去120萬畢生積蓄。

警方商業罪案調查科署理高級警司陳偉基表示，去年第四季開始「猜猜我是誰」已有捲土重來之勢，至今年首季已錄得431宗，佔首季整體電騙案的72%，對比去年同期130宗更是增加2.3倍；涉逾3,700萬騙款，按年增近4倍。他提到，這類騙案已成香港罪案的主流，警方上周接報一對七旬退休夫婦遇騙，損失800多萬元，反映騙徒無處不在，要多加嚴防。

墮假扮親友騙局 長者佔逾7成

商罪科反詐騙協調中心總督察黃知雯透露，「猜」案一貫手法都是假扮子女或親友，聲稱在外遇事或被捕，急需金錢應急，因此受害人多以60歲以上長者，首季個案受害長者佔76%，有83歲受害人今年2月收到騙徒來電冒認是其兒子，由於騙徒聲音與兒子十分相似，受害人因此深信不疑。

其間受害人透露兒子出國公幹，騙徒就順勢稱被外國警察拘捕，需要保釋金及聘律師。受害人於是到銀行提款，當職員查問提取巨款的原因時支吾以對，職員有懷疑下報警求助。警方亦聯絡受害人在港家人協助，但受害人卻深信「兒子」的聲音，加上認為是家醜而隱瞞事實，另覓其他途徑提款及轉帳給騙徒，導致損失120萬畢生積蓄。

假冒官員減 惟騙款升至1.57億

「假冒官員」案雖按年下跌2成，今年首季錄得165宗，但被騙金額仍高達1.57億元，按年升逾3成。69歲已退休的侯先生去年8月收到假冒公安來電，聲稱涉及內地洗黑錢活動，並指掌握他在廣州活動紀錄，侯先生當時急於證明自己的清白，故交出銀行資料及身份證資料給騙徒，「影咗提款卡，但無（俾）密碼，自以為無事」。

侯先生最後更被監控手機，被人強制安裝黑客軟件，騙徒遠端存取侯生的網上銀行戶口，轉走其210萬元積蓄。侯生哽咽地說，事件不論金錢及情感上，對自己及家人均打擊沉重，「以後再有（陌生）電話打嚟，都唔會同佢糾纏。」

▲ 已退休的侯先生收到假冒公安來電，被騙走210萬元。(馮漢柱攝)

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記者：蘇文軒