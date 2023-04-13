【法律執業者條例】律政司：「國家安全」概念複雜多變　是否屬國安案取決於個案情況、證據等

▲ 大律師公會日前就當局修訂《法律執業者條例》提交意見書。（資料圖片）

大律師公會日前就當局修訂《法律執業者條例》提交意見書，建議說明各方要評估哪些因素，決定案件是否涉及國安，又關注「申請前甄別程序」中律政司司長的角色等。

律政司今日回覆指，「國安」概念須能應對可能對時間推移而演變或出現的不同威脅，形容國安概念複雜而多變，「某宗案件是否涉及國安，將取決於該案件的事實和情況、所爭議的爭論點、將援引的證據等」。《條例草案》第27AA就國安案件的涵義作出適度釐清，包括為維護國安而採取的措施。當局舉例，就民事案件而言，就行使法定權力以維護國安而提出的司法覆核，「顯然會被視為國安案件」。

律政司續指，《條例草案》條文無規定行政長官在進行申請前甄別程序期間，諮詢律政司司長意見，律政司長僅負責將有關事宜轉介行政長官，強調律政司司長在專案認許申請上的一貫角色，不受影響。

不過，若行政長官在程序進行期間，認為有需要尋求律政司司長的法律意見，律政司會有效實施「防火牆」安排，以確保各項職責由司內不同的小組處理，避免可能出現利益衝突。

律政司又指，鑑於涉及國安事宜的決定之特殊性質，行政長官並無責任交代作出決定的理由，亦無責任披露他已考慮的因素。因此，並沒有實際可能就行政長官基於曾考慮或不曾考慮的因素或事宜所作決定而提出法律挑戰。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：關景騰