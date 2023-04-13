民建聯開辦「地區治理研習課程」　邀麥美娟講課

▲ 民建聯副主席周浩鼎(左)和民建聯秘書長王舜義(右)。(民建聯供圖)

繼2021年舉辨「政道治政管理研習課程」，民建聯今日宣布，開辦「地區治理研習課程」，共有130名民建聯地區骨幹成員報名參與，民政及青年事務局局長麥美娟已答應為課程講課。民建聯副主席周浩鼎期望，課程讓地區工作者對地區治理作進一步探討，把良政善治，提高治理水平有效推展至地區。

民建聯今日召開記者會，宣布現正開辦「地區治理研習課程」，周浩鼎指出，在舊有選舉制度下，區議會充斥議會鬥爭，2019年後區議會也淪落成為政治平台，愛國愛港的地區工作者發揮也受到限制。他指，《港區國安法》立法，完善選舉制度及全面落實愛國者治港後，正是一個契機，終於有條件實現真正的良政善治，期望今次課程可以促進地區工作者與政府間的良性互動及理解，加強雙方溝通協作。

麥美娟和五位署長答應為課程講課

整個課程分為14個單元，麥美娟、五位相關政策範疇署長，即房屋署，運輸署，社會福利署，衛生署及食環署，連同18區地區民政專員，已答應為是次課程講課。從多角度剖析香港公共政策，了解政策執行過程的局限與挑戰，從而加深學員對當前問題的認識，提升日後政策倡議的可操作度。其他講課嘉賓還包括中電莊偉茵，課程內容亦包括表達技巧、傳媒應對及撰寫倡議書的研討及訓練。

是次課程共有130名民建聯地區骨幹成員報名參與，很多現時也已參加地區治理，包括各區分區委員會的成員。各參加者在完成所有課堂後，也需要最終撰寫不少於2000字的地區政策倡議書。

民建聯秘書長王舜義認為，這次地區治理研習課程只是開始，民建聯可以日後續辦更多地區治理硏習課程，把系統培訓人才的經驗，與其他團體分享及合作，繼續為落實「愛國者治港」，提升治理水平，提供適切人才。

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責任編輯：區綽彥