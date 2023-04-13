【教師流失】逾3,500人未達退休年齡提早棄教鞭　兩年飈1.5倍料涉工作壓力增

▲ 教育局披露，本學年料多達3,540名官津中小學教師，未達退休年齡已選擇中途棄教鞭。（資料圖片）

港人移民潮下，本港教師流失率急升，教育局披露最新中小幼教師流失人數連續兩年上升，其中本學年料多達3,540名官津中小學教師，未達退休年齡已選擇中途棄教鞭，流失率達8%，創近5年高峰；較兩年前急增1.5倍。

有教師工會指，近年確有教師因政見，甚至是人口下降導致工作壓力加重，忍痛放棄高薪厚職轉行或移民。

今年中小幼教師 估流失6550人

多名立法會議員透過特別財委會書面向教育局提問中小學及幼稚園教師流失情況，教育局今日（13日）回覆議員陳仲尼提問時，首次披露近6年「非達退休年齡而離開教育行業的教師」數字，統計於學年初曾在學校任教，但1年後已不再在任何一間中、小學任教，而未達退休年齡的流失教師數目。

數據顯示，2017/18學年起計4個學年相關流失人數介乎1,260至1,430人，流失率介乎3%至3.3%；上學年卻急增至2,770人（6.2%）；本學年臨時數字更進一步升至3,540人（8%），較兩年前急增1.5倍。

教育局回覆議員田北辰提問時，亦披露近年中小幼教師流失人數，由2018/19至2020/21學年期間每年總流失數字，維持3,000多人；但到2021/22學年按年急升53.2%至5,270人；2022/23學年臨時數字更達6,550人，按年增24.3%，更比兩年前急升近1倍；2023/24學年預算數字雖稍為回落，但仍預計有5,730人流失；參考財政預算案教育局總目披露，本學年教師流失率修訂預算數字介乎8.5%至17.6%。

教局：學齡人口降 教師需求料減

教育局指教師流失原因「主要包括退休、進修、轉往其他類別學校任教、從事其他行業，以及其他私人理由離職等」，據局方觀察，學校普遍運作正常，有足夠新聘合資格教師，包括初次執教及重投教學行業的人士，隨着未來學齡人口下降，教師的需求相信會相應減少。

教育局回覆議員鄧飛時稱，由於局方沒有收集流失教師教學年資的資料，故未能提供相關統計數字；另在回覆議員梁子穎提問披露，本學年幼稚園教師流失年資的臨時數字，15年以上年資的資深教師流失率高達16.1%，11至15年年資亦高達13.3%，6至10年則為17.2%，新入行教師流失率則是20.4%。

教工會主席黃建豪表示，近年有教師因政見或工作壓力而離開教育界，直言教師薪酬待遇優厚，舉例如任教中文，難以在坊間找到同類工種月薪達7萬多蚊，亦難以適應社會工作節奏，惟近年學校挑戰多，如教師需承擔學校宣傳推廣工作，有弱勢學校教師擔心將來被殺校，「長痛不如短痛，轉職入教育局。」他說：

學校收生壓力咁大，要補課追成績，教師壓力好大。

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記者：馮琪雅