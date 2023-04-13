收263條書面問題　創科局2題「留白」唔識答？

▲ 創科局共收到263條問題。

立法會一連五日舉行特別財會，各政策局及部門近日先後回覆立法會議員早前提出的海量書面問題，不過，創新科技及工業局昨日提交的「答案」，竟然有兩題「留白」，莫非是問題太難不知道怎麼答？

創科局昨日提交的回覆中，第2條和第128條都沒有答案。其中，第2條是立法會議員陳克勤提出，查詢過去3年政府投入科學園和數碼港支持創新創業的資金總額是多少，在科學園及數碼港創科培育及加速計劃的投資是如何安排等。

第128條則是由立法會議員廖長江提出，問及當局與創科相關的基金，如「科技園創業培育計劃」，及「數碼港創意微型基金」的申請成功率，及審批情況。

創科局回應傳媒查詢時就話，是因為該局共收到263條問題，作答需時。不過，今日下午三時半左右，創科局已補交答案。

創科局收到的問題雖然不少，但未算最多，事關醫務衞生局共收到317條問題，勞工及福利局更合共收到381條問題。

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