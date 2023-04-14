【玉女掌門人】驚傳周慧敏離婚盡分倪震身家　Vivian親回11字透露婚姻近況

現年55歲的「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）與倪震在2009年結婚，雖然才子風流，倪震在婚前一年曾發生「孔雀開屏」激吻城大校花張茆事件，周慧敏大方選擇原諒，而婚後多年來夫婦十分恩愛。

可是近日內地網卻瘋傳周慧敏與倪震離婚，相關「報道」更以「丈夫出軌8次被捉姦在牀3次，周慧敏忍無可忍官宣離婚」、「周慧敏獨得10億家產，倪震出軌8次淨身出戶」、「周慧敏含淚發布離婚聲明，哭訴29年婚姻生不如死」等為題。

而當中指，今次由周慧敏主動提出離婚，並將全部資產轉移，包括夫妻共同財產及丈夫的個人財產，涉及逾10億元，更指將來離婚後，倪震將一分錢也拿不到，甚至有聲稱爆料者言之鑿鑿指離婚仍在處理中，所以未有公布云云。

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周慧敏IG透露近況

不過，周慧敏日前在個人社交平台上載一張在家中拍自來雀的照片，寫稱：「鴿子也常來了，我和先生都非常歡迎你。」

Vivian續寫道：「除了鸚鵡朋友之外，最近連珠頸斑鳩朋友也來探訪。初時還以為是鴿子，謝謝支持者告訴我其實是斑鳩。在家裏都能夠賞鳥，讓我和先生都感到好快樂，更讚嘆造物主實在太偉大了。」

其中，「讓我和先生都感到好快樂」11字似間接回應離婚傳聞不實，屬子虛烏有。

事實內地網不時有無中生有的假新聞，比如早前內地網上瘋傳34歲梁洛施（Isabella）與年長26歲的王傑在加拿大秘密結婚的大量相關「新聞」影片，而Isabella經理人代為澄清表示梁洛施仍是單身：「該報道無中生有，對於不實的報道，我們會保留一切法律師追究權利。」

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